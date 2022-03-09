Кличко посетил столичную больницу, где спасают пострадавших в результате вражеских обстрелов

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В результате гибнут и получают травмы мирные жители. Мэр Киева Виталий Кличко посетил больницу, где лечат пострадавших.

Городской глава отметил, что медики работают самоотверженно. Он очень благодарен врачам за это.

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Кличко посетил одну из столичных больниц

Кличко рассказал, что 9 марта он посетил столичную больницу №7.

Она стала опорным госпиталем для приема и спасения жизни раненых – военных и мирных жителей – из близлежащих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои,

– добавил мэр.

В этой больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и направляют в другие медучреждения Киева для следующей реабилитации. Сейчас там работают 80 медиков, которые все время буквально живут на работе.

"За почти 2 недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами. Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их", – отметил Кличко.

Кроме этого, мэр заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы, и пообщался с защитниками.

"Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим! Слава Украине!" – подытожил Кличко.

Кличко посетил столичную больницу: видео

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