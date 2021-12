Книга Вятровича о польско-украинской войне получила награду в Канаде

Перевод книги Владимира Вятровича "Вторая польско-украинская война. 1942 — 1947" получил награду от канадского литературного фонда имени Питерсона. Автором перевода является Ксения Мариняк.

На английском книга называется "The Gordian Knot. The Second Polish – Ukrainian War. 1942 – 1947". Церемония награждения состоялась в Торонто.

Читайте также Называют украинцев убийцами: на улицах Польши разместили возмутительные плакаты – фото

Какую награду получил перевод книги

Вятрович и Мариняк получили награду "в знак признания того, что эта книга продвигает новые исследования и анализ с украинской точки зрения исторически чувствительного периода в украинско-польских отношениях, которые помогут сгенерировать будущие академические дискуссии на эту тему".

Во время выступления на церемонии награждения Вятрович отметил важность перевода книг по истории Украины.

Пора делать так, чтобы историю Украины знали не только украинцы, а знал мир. Это нужно для понимания настоящего. Чтобы мир осознал, что украинцы защищают не только свою страну, а защищают мир свободы и в этом нуждаются в помощи,

– сказал историк.

Он убежден, что рассказывая нашу историю, делает Украину крепче и закладывает основы для поддержки свободными странами.

Какие еще книги отметили

"History of Ukraine-Rus' Volume 2" ("История Украины-Руси Том 2") автор Михаил Грушевский, переводчик Ян Пресс;

"Ukraine's Nuclear Disarmament: A History" ("История ядерного разоружения Украины") автор Юрий Костенко, переводчики Светлана Красинская, Лидия Воланская и Елена Дженнингс;

"Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag" ("Женщины Гулага: жить — значит победить") автор Оксана Кись, переводчица Лидия Воланская;

"Ukraine's Maidan, Russia's War "("Украинский Майдан, Российская война. Хроника и анализ Революции Достоинства") автор Михаил Винницкий, переводчик Роман Клочко;

"Blood Formula" ("Формула крови"), автор Илья Титко, переводчик Джеффри Стефанюк.

Интересно Сколько украинцев ежедневно читают книги и какая ситуация заграницей

Что известно о книге Вятровича

Историк работал над книгой во время работы в Украинском научном институте Гарвардского университета в 2010 – 2011 годах. Опубликовало ее издательство Киево-Могилянской академии.

Ссылаясь на источники советских, немецких, польских и архивов ОУН, Вятрович рассказал о малоисследованных событиях вооруженного конфликта между поляками и украинцами 1942 года.

Тогда ситуация обострилась на Холмщине, а впоследствии – на Волыни и Галичине. Конфликт продолжался до 1947 года. Автор уделил внимание ходу военных действий, попыткам налаживания сотрудничества между представителями двух сторон во время и после Второй мировой войны и тому подобное.

Вятрович подчеркнул, что главными субъектами этой войны были Украинская повстанческая партия и Армия Крайова. Они проводили фронтовые бои и даже признавали друг друга противниками на переговорах 1942 – 1945 годов.

Англоязычную версию книги напечатало канадское издательство "Horner Press" В конце 2020 года. Польский перевод книги "Druga wojna polsko-ukraińska 1942 – 1947” вышел в 2013 году.

Это может вас заинтересовать – какие книги читают нардепы: смотрите видео