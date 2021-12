Книга В'ятровича про польсько-українську війну отримала відзнаку у Канаді

Переклад книги Володимира В'ятровича "‎Друга польсько-українська війна. 1942 — 1947" отримав відзнаку від канадського літературного фонду імені Пітерсона. Автором перекладу є Ксенія Мариняк.

Англійською книга називається "The Gordian Knot. The Second Polish – Ukrainian War. 1942 – 1947". Церемонія нагородження відбулася у Торонто.

Читайте також Називають українців вбивцями: на вулицях Польщі розмістили обурливі плакати – фото

Яку нагороду отримав переклад книги

В'ятрович та Мариняк отримали нагороду "На знак визнання того, що ця книга просуває нові дослідження та аналіз з українського погляду історично чутливого періоду в українсько-польських відносинах, які допоможуть згенерувати майбутні академічні дискусії на цю тему".

Під час виступу на церемонії нагородження В'ятрович наголосив на важливості перекладати книги з історії України.

Пора робити так, щоб історію України знали не лише українці, а знав світ. Це потрібно для розуміння сьогодення. Щоб світ усвідомив, що українці захищають не тільки свою країну, а захищають світ свободи і в цьому потребують допомоги,

– сказав історик.

Він переконаний, що розповідаючи нашу історію, робить Україну міцнішою і закладає основи для підтримки вільними країнами.

Які ще книги відзначили

“History of Ukraine-Rus' Volume 2” ("Історія України-Руси Том 2") автор Михайло Грушевський, перекладач Ян Прес;

"Ukraine's Nuclear Disarmament: A History" ("‎Історія ядерного роззброєння України") автор Юрій Костенко, перекладачі Світлана Красинська, Лідія Воланська та Олена Дженнінгс;

"Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag” ("‎Жінки ГУЛАГу: жити — значить перемогти") авторка Оксана Кісь, перекладачка Лідія Воланська;

"Ukraine’s Maidan, Russia's War" ("Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності") автор Михайло Винницький, перекладач Роман Клочко;

"Blood Formula" ("Формула крові"), автор Ілля Тітко, перекладач Джеффрі Стефанюк.

Цікаво Скільки українців щодня читає книги та яка ситуація за кордоном

Що відомо про книгу В'ятровича

Історик працював над книгою під час роботи в Українському науковому інституті Гарвардського університету в 2010 – 2011 роках. Опублікувало її видавництво Києво-Могилянської академії.

Посилаючись на джерела радянських, німецьких, польських та архівів ОУН, В'ятрович розповів про малодосліджені події збройного конфлікту між поляками та українцями 1942 року.

Тоді ситуація загострилася на Холмщині, а згодом – на Волині та Галичині. Конфлікт тривав до 1947 року. Автор приділив уваги перебігу воєнних дій, спробам налагодження співпраці між представниками двох сторін під час та після Другої світової війни тощо.

В'ятрович наголосив, що головними суб'єктами цієї війни були Українська повстанська партія та Армія Крайова. Вони проводили фронтові бої і навіть визнавали одне одного супротивниками на переговорах 1942 – 1945 років".

Англомовну версію книги надрукувало канадське видавництво "Horner Press" наприкінці 2020 року. Польський переклад книги "Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947” вийшов 2013 року.

Це може вас зацікавити – які книги читають нардепи: дивіться відео