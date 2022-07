В США выпустили коллекционную монету, посвященную защитникам Змеиного

Теперь даже американские нумизматы будут знать, в каком направлении посылать российские корабли. В США решили выпустить коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный.

"Сувенирный магазин Белого дома" выпустил монету для "чествования украинского сопротивления российскому вторжению на острове Змеином".

Стоит внимания Как российские войска бежали со Змеиного: в сети появились фото "эвакуации"

На одной стороне монеты будут изображены силуэты украинских военных, а на фоне – уходящий под воду российский крейсер "Москва". А также надпись Moskva Russian Warship – Go F**k Yourself, почти дословно означающая фразу, которую украинский пограничник адресовал "русскому военному кораблю" 24 февраля во время атаки на остров Змеиный.

На другой стороне монеты – фотография острова Змеиный и украинский Тризуб. А также фраза "This island, like the rest of our territory, is Ukrainian land, and we will defend it with all our might" (Этот остров, как и вся наша территория, – это украинская земля, и мы будем защищать ее всеми силами). Эти слова принадлежат украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он сказал их после посещения острова 9 августа 2021 года.



Коллекционная монета о защитниках острова Змеиный / Иллюстрация The White House Gift Shop

Монеты выпустят лимитированной серией. Стоит она сейчас 100 долларов. 20% всех доходов от этой продажи будут направлены непосредственно нуждающимся украинским женщинам и детям. Сейчас идет предзаказ на нее, рассылать ее будут после 30 сентября.

Коллекционные монеты об Украине

Следует отметить, что "Сувенирный магазин Белого дома" был основан в 1946 году администрацией американского президента Гарри Трумэна. Но сейчас он находится в частной собственности и не имеет связи с Белым домом и не связан с федеральным правительством США.

Там не в первый раз выпускают коллекционные монеты, связанные с Украиной. Только за время войны России против Украины там выпустили монеты с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также по случаю обращения к американскому Конгрессу.



Коллекционная монета, посвященная Владимиру Зеленскому / Иллюстрация The White House Gift Shop



Коллекционная монета, посвященная выступлению Зеленского в Конгрессе США / Иллюстрация The White House Gift Shop

А ко Дню матери там выпустили монету с Еленой Зеленской и Джилл Байден – супругой президента США Джо Байдена.



Коллекционная монета об Елене Зеленской и Джилл Байден / Иллюстрация The White House Gift Shop