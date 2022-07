В США випустили колекційну монету, присвячену захисникам Зміїного

Тепер навіть американські нумізмати будуть знати, в якому напрямку посилати російські кораблі. В США вирішили випустити колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.

"Сувенірний магазин Білого дому" випустив монету для "вшанування українського опору російському вторгненню на острові Зміїному".

На одній стороні монети буде зображено силуети українських військових, а на фоні – російський крейсер "Москва", який йде під воду. А також напис Moskva Russian Warship – Go F**k Yourself, що майже дослівно означає фразу, яку український прикордонник адресував "русскому воєнному кораблю" 24 лютого під час атаки на острів Зміїний.

На іншій стороні монети – фотографія острова Зміїний та український Тризуб. А також фраза This island, like the rest of our territory, is Ukrainian land, and we will defend it with all our might (Цей острів, як і вся наша територія, – це українська земля, і ми будемо захищати її всіма силами). Ці слова належать українському президенту Володимиру Зеленському. Він її сказав після відвідин острова 9 серпня 2021 року.



Колекційна монета про захисників острова Зміїний / Ілюстрація The White House Gift Shop

Монети випустять лімітованою серією. Коштує вона зараз 100 доларів. 20% усіх прибутків від цього продажу буде спрямовано безпосередньо потребуючим українським жінкам і дітям. Зараз триває передзамовлення на неї, розсилати її будуть після 30 вересня.

Колекційні монети про Україну

Варто відзначити, що "Сувенірний магазин Білого дому" було засновано в 1946 році адміністрацією американського президента Гаррі Трумена. Але зараз він перебуває у приватній власності та не має жодного зв’язку з Білим домом і не пов’язаний з федеральним урядом США.

Там не вперше випускають колекційні монети, пов'язані з Україною. Лище за час війни Росії проти України там випустили монети з президентом України Володимиром Зеленський, а також з нагоди його звернення до американського Конгресу.



Колекційна монета, присвячена Володимиру Зеленському / Ілюстрація The White House Gift Shop



Колекційна монета, присвячена виступу Зеленського в Конгресі США / Ілюстрація The White House Gift Shop

А до Дня матері там випустили монету з Оленою Зеленською та Джилл Байден – дружиною президента США Джо Байдена.



Колекційна монета про Олену Зеленську та Джилл Байден / Ілюстрація The White House Gift Shop