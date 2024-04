Как российская компания обходит санкции, а ее брат-близнец сотрудничает с ВВС США и NASA

.

За время войны России против Украины и геополитического противостояния с "коллективным Западом" Москва научилась не только обходить санкции для закупки необходимого технического оборудования, но и совместно с тем же Западом производить технологические продукты для американского рынка. По крайней мере, на это указывают результаты расследования на основе OSINT расследования и материалов из массива документов, выложенных в сеть украинскими хактивистами из группы "КиберСопротивление".

Расследование установило связи между подсанкционной российской фирмой "Планар Тек" (Planar Tech) и ее американским братом-близнецом "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies). 24 Канал рассказывает, как Россия обходит санкции благодаря компании из США.

Говорится о сотрудничестве российского производителя "Планар" из Челябинска и его американской дочерней компании Copper Mountain Technologies, которые объединились в одно целое в своей международной деятельности. Этому не помешали даже жесткие санкции, наложенные на "Планар" из-за связей с Евгением Пригожиным (убитым военным преступником и лидером российской военизированной группировки ЧВК "Вагнер", которую обвиняют в военных преступлениях в Украине, Сирии и Африке). А значит, за участие в военной машине Путина и его войне против Украины.

Сотрудничество между российской и американской компаниями было достаточно публичным до полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, поскольку не было никаких санкций. Данные об их сотрудничестве хранятся в открытых источниках.

Приводим цитаты из отчета "Планар", который до сих пор есть в открытом доступе:

Недавно мы разработали новую модель синтезатора частоты до 20 ГГц с очень высокой производительностью и планируем запустить его в сентябре. Это фактически аналог синтезатора, который ранее производила компания Phase Matrix, которая сейчас является подразделением National Instruments. Мы рассчитываем, что со временем сможем выйти с этим продуктом на международный рынок. Примером для нас являются известные российские компании "Планар" (Челябинск) и "Морион" (Санкт-Петербург). К примеру, "Планар", который производит телекоммуникационное и измерительное оборудование, вместе со своими партнерами открыл в США компанию Copper Mountain Technologies и успешно продает свои продукты и решения на американском рынке.

Санкции против "Планар" и чем занимается российская компания

Планар попал под санкции в первые месяцы после вторжения России в Украину. Украинское правительство ввело санкции против компании в ответ на целенаправленное и неспровоцированное вторжение россиян в Украину.

Эти далеко идущие санкции нацелены на широкий спектр российских военных предприятий, включая предприятия, которые разрабатывают и производят истребители, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских военных. Санкции наносят удар в самое сердце военной машины Путина. Общество с ограниченной ответственностью "Планар" производит и поставляет электронные компоненты и оборудование. Таким образом, оно участвует в получении выгоды и поддержке российского правительства путем ведения бизнеса в секторе электроники, который имеет стратегическое значение для российского правительства,

– говорится в обосновании санкций.

В марте 2022 года США и Великобритания ввели санкции против "Планар".

К ним также присоединились Швейцария и Германия, среди других стран.

При этом по неизвестным причинам "Планар" до сих пор не внесен в общий черный список ЕС.

Однако с введением международных санкций сотрудничество "Планар" с американской дочерней компанией Copper Mountain Technologies не прекратилось, а лишь стало непубличным. Как следствие, челябинская компания вынуждена была перейти на теневые схемы с посредниками в виде вновь созданных компаний-прокладок.



Сеть связей российской технологической компании Planar в мире / инфографика

На своем официальном сайте компания позиционируется как "разработчик и производитель высокотехнологичного электронного оборудования мирового уровня".

Компания была основана в 1992 году в Челябинске несколькими инженерами, специализировавшимися на микроволновой электронике.

В 2003 году россияне отгрузили за рубеж первые анализаторы собственной разработки, а до 2022 года "Планар" уже удерживал около 10% мирового рынка этих устройств , по собственным данным компании.

, по собственным данным компании. В Planar работает более 400 человек, включая собственные центры разработки и производства в Челябинске и Томске, которые оснащены самым современным оборудованием, а также представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, у челябинцев есть собственный филиал в США – это компания Copper Mountain Technologies.

Продукция "Планар" для российской оборонной промышленности

Связь между продукцией "Планар" и российской оборонной промышленностью прослеживается в утечках контрактов, полученных группой "КиберСпротивление".

Российский поставщик "Протех" сделал коммерческое предложение "Центру специальных технологий" (ЦСТ) на поставку передовых технологий и электроники. В перечень входил векторный анализатор цепей C4420 50Ω (100 кГц – 20,0 ГГц, 4-портовый (S11-S44), расширение частотного диапазона) производства Planar.

"Центр специальных технологий" (ЦСТ) – российское оборонное предприятие, расположено в Санкт-Петербурге. Оно находится под западными санкциями за помощь России в войне против Украины.Все это стало известно благодаря масштабной утечке данных в начале 2024 года , в результате которой военная разведка Украины получила почти 100 гигабайт секретной технологической документации.

Благодаря утечке документов ЦСТ, Украина получила доступ к детальным данным о БПЛА "Орлан-10", "Иноходец", комплексах РЭБ "Свет-КУ" и "Леер-3", а также сотнях единиц военной техники. Это доказало, что "Центр специальных технологий" отвечает за обеспечение российских производителей оружия необходимыми деталями и передовыми технологиями. И, как следует из утечки коммерческого предложения, он нуждался в продукции "Планар".

Продукты Planar и Copper Mountain Technologies (CMT) идентичны

Анализ устройств и компонентов Planar и Copper Mountain Technologies показал, что они выпускают абсолютно идентичную продукцию. Внешний вид и характеристики идентичны, как названия и артикулы.

Иногда серия, цвет или дизайн несколько отличаются. Они, вероятно, адаптированы под имя официального производителя и рынок сбыта. Однако они выпускаются с идентичными техническими характеристиками и общими артикулами из серий "CABAN" и "COBALT".

Патенты на продукцию компаний-близнецов в США и России

При этом калибровка под американские технологии Copper Mountain Technologies происходит в России, в Челябинске. Вот пример сертификата калибровки для технологии CMT, с местом проведения калибровки на заводе в Челябинске.

А как насчет патентов на высокотехнологичные продукты? Оказывается, компании Copper Mountain Technologies и Planar зарегистрировали почти идентичные патенты на идентичные продукты в США и России. Речь идет об измерительном модуле виртуального векторного сетевого анализатора.

В России патент принадлежит компании "TAИР", авторами являются Сергей Заостровных, Владимир Семибратов и Олег Морозов. При этом Сергей Заостровных совмещает руководство российскими и американскими компаниями. В "Планар" он является директором, а в СМТ считается техническим директором и основателем компании.

В США СМТ владеет аналогичным патентом, а его авторами является группа разработчиков, среди которых хорошо известный Заостровных из Челябинска, а также коллеги Рыжов, Бакуров и Иващенко. К ним также относится исполнительный директор "Планар" Голощекин, гражданин США российского происхождения, который зарегистрирован в США в Индианаполисе.

Техническая документация американской компании Texas Instruments подтверждает идентичность продуктов Planar и Copper Mountain Technologies, которые были найдены в образцах российского оружия, используемого армией Путина против Украины.

Существует быстрый метод для проверки / проверки встроенных антенн в контуре или в устройстве. Пользователи могут проверить, имеет ли антенна нужную резонансную частоту, согласование или полосу пропускания без какой-либо пайки. Для этого нужно использовать рефлектометр (или VNA), гибкий высококачественный кабель, "косичку" ручной работы и стандартный калибровочный набор. Ниже приведен пример с использованием рефлектометра CABAN R60 (анализатора кабелей и антенн) производства компании PLANAR LLC (или модели R60 от Copper Mountain Technologies) и программного обеспечения R VNA.

Planar и Copper Mountain Technologies имеют общую техническую документацию

При этом в документации Planar до сих пор описывается процесс загрузки англоязычной инструкции по эксплуатации на сайте Copper Mountain Technologies, что свидетельствует об идентичности программного и аппаратного обеспечения. Цитируем:

Программное обеспечение VNA Performance Test распространяется бесплатно и доступно для загрузки на веб-сайте PLANAR. Программа поддерживает два языка интерфейса: русский и английский. Чтобы загрузить английскую версию, необходимо перейти на сайт Copper Mountain Technologies.

Итак, программное обеспечение CMT подходит для производства Planar. А это говорит о том, что речь идет об одной компании, которая имеет два разных офиса в двух разных странах, между которыми существует геополитический конфликт из-за войны путинского режима против Украины. При этом российская компания находится под санкциями, которые должны блокировать любое сотрудничество.

Генеральный директор компании Copper Mountain Technologies американский россиянин Алекс Голощекин сам подтвердил в интервью СМИ фундаментальную связь между Planar и MTC:

Наша компания названа в честь другой Медной горы, которая расположена на Южно-Уральском хребте (в центральной России). Челябинск, где находится наш производственный центр, расположен в этом регионе. Наша команда разработчиков векторно-сетевого анализатора (VNA) насчитывает 15 инженеров. А на производственной линии и в отделе контроля качества VNA работают более 70 высококвалифицированных технических специалистов. Наш офис в Индианаполисе занимается глобальным развитием бизнеса и продажами. Поддержка клиентов также обеспечивается двумя нашими инженерами в Индианаполисе.

В другом интервью, еще до полномасштабной войны, в 2020 году, Голощекин также упоминает "Медную гору на Урале" и описывает работу команды разработчиков в России.

За почти 10 лет, прошедших с момента представления первого USB VNA, компания CMT выросла до 65 компаний – и продолжает расти – со штаб-квартирой в Индианаполисе и большой командой разработчиков, базирующейся в Уральских горах России, возле Медной горы, старейшего рудника на Урале.

Очевидно это отсылка к популярным в России сказкам Павла Бажова "Хозяйка Медной горы".

Объявления о вакансиях свидетельствуют о продолжении сотрудничества после санкций против "Планар"

Объявления о вакансиях компании Planar свидетельствуют о продолжении сотрудничества между российскими и американскими технологическими компаниями. Компания заявляет, что является "партнером Copper Mountain Technologies, глобального поставщика векторных анализаторов в 100 странах мира". Это 10 процентов от общего рынка.

Партнер "Планар", компания "TAИР", также заявляет о зарубежном партнерстве при подборе персонала и, в частности, опубликовала вакансию программиста C++ (Junior), который теоретически может работать удаленно как на подсанкционную "Планар", так и на американскую Copper Mountain Technologies.

Цитата из презентации:

НПК "TAИР" является партнером PLANAR и Copper Mountain Technologies в разработке и производстве векторных анализаторов, микроволновых компонентов и измерительных систем. Компании объединили и направили свои усилия и возможности на развитие электронной промышленности.

Другой партнер, компания SINECTA, базирующаяся в Томске, имеет аналогичную вакансию для разработчика программного обеспечения.

Как Planar и CMT удается сотрудничать, не подвергая американскую компанию вторичным санкциям? Существуют ли подставные компании для торговли и передачи технологий?

Данное OSINT-исследование выявило по крайней мере одну. Это ООО "Сотик", экспортирующее технологии "Планар" в разные страны, преимущественно фирмам-посредникам в Китае, о чем свидетельствует статистика экспорта.

EXPORTER: COMPANY "SOTIS"

454091, CHELYABINSK REGION, G. CHELIABINSK, UL. ELKINA, 32.

BUYER: ARKOS TRADING PTE LTD

409051, , SINGAPORE, 60 PAYA LEBAR ROAD #12-04,PAYA LEBAR SQUARE.

DESCRIPTION:

ELECTRONIC DEVICES DESIGNED FOR MEASURING PARAMETERS OF TELEVISION SIGNALS OF ANALOG AND DIGITAL CABLE TELEVISION, GENERAL CIVIL APPLICATION:

HS-CODE: 9030893000

TRADEMARK: PLANAR

PRODUCER: PLANAR

SYNECTA является совместной кипрской дочерней компанией Planar и CMT

В цепочке поставок и сотрудничества есть еще одна компания – SYNECTA. Она разрабатывает программное обеспечение для продукции CMT и Planar, что еще раз доказывает их идентичность. В то же время на презентациях SYNECTA обычно упоминается как часть Copper Mountain Technologies.

На собственном сайте SYNECTA позиционируется как часть кластера PLANAR и декларирует лишь "партнерские отношения" с CMT.

В то же время, генеральный директор SYNECTA Алексей Сурков также представляется в своем профиле LinkedIn как руководитель ITC Europe, который работает из офиса на Кипре.

А как насчет Copper Mountain Technologies? Мы также нашли Суркова на сайте CMT. Там он представлен как менеджер кипрского офиса CMT Europe.

Между тем в России Сурков представляет местную компанию SYNECTA в Томске, где Planar имеет собственное производство.

Отчет о его финансовой деятельности, опубликованный 28.02.2024, подтверждает достоверность информации о его должностных лицах.

Учредители и участники:

Заостровных Сергей Александрович – 50%

Алексей Сурков – 35%.

SYNECTA имеет налаженные связи с мировыми гигантами, базирующимися в США. В видео о стажировке в компании рассказывают о большой клиентской базе от Boeing, Apple, SpaceX и тому подобное.

Российские технологии в оборонном и космическом секторах США

Это привело к еще более впечатляющим выводам, свидетельствующих об использовании продукции CMT в американской оборонной и космической промышленности.

Напоминаем, что электроника CMT идентична российской электронике, производимой компанией "Планар", которая основала CMT в США.

Copper Mountain Technologies сотрудничает с компанией Pacific Antenna Systems LLC, которая предоставляет ей измерительные приборы, о чем сообщается на официальном сайте компании. PAS производит антенны с использованием компонентов CMT, которые идентичны российской продукции Planar.

Американская технологическая компания Pacific Antenna Systems сообщает на своем сайте, что она производит технические паспорта антенн спутниковой связи, а также радиолокационные и мощные микроволновые антенны, используемые в авиации.

На своем сайте Pacific Antenna Systems указывает среди своих клиентов Министерство обороны США. В промо обзоре на сайте CMT эта компания высоко оценила измерительные приборы производства Copper Mountain Technologies:

Работать с измерениями mmWave очень сложно, любая неточность может исказить результаты измерений. Вы хотите убедиться, что система точна и стабильна. Повторные измерения стоят вам времени и денег. Данные должны легко поддаваться манипуляциям и дальнейшей обработке, что является особенностью USB-векторных сетевых анализаторов Copper Mountain Technologies.Мы были приятно удивлены измерениями CobaltFx FEV-10 по сравнению с измерениями других поставщиков. Мы выбрали CMT VNA за простоту использования и стоимость. Мы работаем со всеми видами антенн: радиолокационными, радиоэлектронной борьбы и телекоммуникационными. Они требуют тестирования в различных типах сред, и размер и портативность системы расширения частоты FEV-10 позволили это сделать. Поддержка клиентов была превосходной. Большие компании ставят вас в очередь, но Copper Mountain Technologies реагирует на нас быстро, даже если мы небольшая компания.

Pacific Antenna System – один из партнеров Copper Mountain Technologies, имеющий оборонные контракты. Их сотрудничество освещено в тематических исследованиях.

"Pacific Antenna Systems" – это компания по разработке антенн, которая расположена в Камарилло, штат Калифорния. PAS имеет большую историю проектирования, которая насчитывает более 70 лет опыта в разработке антенных систем. Компания разрабатывает антенные решения для различных применений, включая связь, радар, большую мощность,

– говорится в отчете.

Я был удивлен такой же точностью и стабильностью, которую Copper Mountain Technologies обеспечила со значительно более дешевым устройством,

– говорит Энтони Макари, вице-президент Pacific Antenna Systems.

Министерство обороны США подтвердило закупку антенн производства Pacific Antenna Systems, которые включают компоненты производства Copper Mountain Technologies, в сообщении на своем сайте.

"Следующие проекты, которые получат финансирование через пилотную программу APFIT: Advanced Sensor Package Procurement, ВМС США, Arete Associates, Калифорния, Аризона и Флорида.

Ускоряет закупку мультисенсорной полезной нагрузки для использования в беспилотных подводных аппаратах. Обеспечивает безопасный проход Военно-морских сил США и союзников благодаря усовершенствованным возможностям поиска мин.

Радиолинии защиты от помех для обеспечения устойчивости морских операций, Корпус морской пехоты США, Pacific Antenna Systems, Titan Systems LLC и Naval Systems, Калифорния и Мэриленд.

Начальная закупка небольших антенн для устойчивой связи, которые соответствуют внешним обводам тактических самолетов. Обеспечивает высокую скорость передачи данных, которая может быть масштабирована для поддержки потребностей многих миссий и соединяет национальные технические средства с тактическим преимуществом".

Итак, российские технологии попадают в военный сектор США, например, в антенны, используемые в самолетах. Но не только. Они также попали в космос.

Технологические поставки для NASA

После того, как NASA сообщило об испытаниях нового космического датчика горючего на Луноходе и заявило, что технология космического датчика топлива, призванная решить эту проблему, будет продемонстрирована во время будущего путешествия на Луну, компания CMT похвасталась использованием своей технологии. Технология RFMG использует радиоволны и антенны в баке для измерения количества горючего, говорится в отчете. Антенны идут от компании CMT, основанной россиянами, которые производят идентичную технологию.

Вот что компания Copper Mountain Technologies написала на LinkedIn о своем участии в проектах NASA:

Мы "на седьмом небе от счастья", когда узнали, что радиочастотный измеритель массы NASA (RFMG), который использует для тестирования 1-портовый VNA от CMT, достиг критической точки оценки с его предстоящим запуском на поверхность Луны в рамках инициативы организации Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Контракты CMT для оборонной промышленности США

Copper Mountain Technologies также сотрудничает с Verus Research, научно-исследовательской компанией, чтобы предоставлять ВНА метрологического уровня. Verus Research – это команда ученых и инженеров-исследователей, которые работают в сфере исследований и разработок для клиентов федерального сектора, включая Министерство обороны, Министерство энергетики и NASA. Они работают в таких сферах, как направленная энергетика, спутниковая связь, радиоэлектронная борьба и проектирование радиочастотных антенн.

Copper Mountain Technologies поставляет USB-векторные сетевые анализаторы для оборонной промышленности. Компания демонстрирует свою продукцию, которая принадлежит к следующим категориям NAICS: "Производство приборов для измерения и тестирования электроэнергии и электрических сигналов", "Производство аналитических лабораторных приборов" и "Производство прочих электронных компонентов".

Список продуктов:

Система тестирования антенн 5G OTA для дальнего поля до 72 сантиметров.

Система тестирования антенн 5G OTA для дальнего поля до 133 сантиметров.

Тестовая система для тестирования антенн 5G OTA для дальнего поля до 193 сантиметров.

На своем сайте Copper Mountain Technologies сообщает, что проводит ежегодную калибровку VNA в своих калибровочных лабораториях в Индианаполисе и на Кипре, которые аккредитованы в соответствии с признанным международным стандартом ISO/IEC 17025. Напомним, что CMT и российский "Планар" имеют общую кипрскую дочернюю компанию SYNECTA.

Согласно официальным данным, Copper Mountain Technologies получила контракты от таких оборонных ведомств, как NSWC Crane Division of the Naval Surface Warfare Centers, Центр совместных служб NASA и AFLCMC Wright Patterson AFB. В 2015 году Командование военно-воздушного образования и подготовки профинансировало приобретение векторного сетевого анализатора Planar 808/1 для AFLCMC Wright Patterson AFB у компании Copper Mountain Technologies по упрощенной процедуре закупок.

Как видим, в то время компания CMT поставляла оборонным ведомствам США продукцию под брендом российского производителя "Планар". С федеральными контрактами компании можно ознакомиться здесь.

Компоненты производства CMT для ВВС США

Продукция CMT также попала на вооружение Военно-воздушных сил США. Copper Mountain Technologies сотрудничает с компанией Copper Mountain Technologies Compass Technology Group, которая "сосредоточена на применении инновационных исследований в области измерения материалов в своих продуктах".

Согласно веб-сайту CMT, Compass Technology Group интегрирует сетевые анализаторы Copper Mountain Technologies в свои системы с датчиками.

Исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала статью, в которой подробно описывается сотрудничество между AFRL и Compass Technology Group в области специальных методов исследования материалов. Согласно статье, Исследовательская лаборатория ВВС США и Compass Technology Group подписали соглашение о сотрудничестве в рамках двух проектов, которые имеют непосредственное влияние на программы ВВС США в области передовых специальных материалов.

Сотрудничество с CTG также упоминается в статье Министерства обороны "Air Force Teams With Industry to Further Aircraft and Radome Coating Research" ("Воздушные силы объединяют усилия с промышленностью для дальнейших исследований покрытий для самолетов и ракетоносителей").

В рамках проекта AFRL предоставила малогабаритную микроволновую систему датчиков прозрачности Compass Technology Group для проведения испытаний и дальнейшей неразрушающей оценки покрытий самолетов и обтекателей радиолокационных станций. Система использует две роботизированные руки, каждая из которых имеет один из передовых датчиков микроволнового картирования Compass Technology, для сканирования компонентов с целью измерения покрытий. Мы помним, что компания CMT, которая сотрудничает с CTG, специализируется на измерительных устройствах.

Антироссийские санкции и оборонные контракты США

Все эти факты доказывают, что российская технологическая компания "Планар" и американская Copper Mountain Technologies остаются практически одной и той же компанией и разрабатывают идентичные продукты, но для разных рынков. В то время как "Планар" находится под санкциями США за связи с военной машиной Путина, Copper Mountain Technologies получает контракты с американской оборонной промышленностью и NASA.

Эти факты требуют особого внимания. Ведь это говорит о том, что российскому производителю, непосредственно связанному с работой на военную машину Путина, международные санкции не препятствуют в сотрудничестве или международной торговле.

Это неудивительно, ведь многочисленные журналистские расследования уже показали, что Россия нашла способы обойти санкции, используя третьи страны и подставные компании для закупки технологий и поддержки своего военного потенциала.

Как видим, даже совместный бизнес подсанкционных компаний на Западе вполне возможен.

Но как это стало возможным, какие пути обхода санкций, как их закрыть и как наказать виновных – это открытые вопросы к уполномоченным организациям в США. Только скорейшее введение санкций не позволит России продолжать войну и убивать невинных украинцев, а также позволит США ликвидировать большой пробел в системе собственной безопасности, ведь россияне, связанные с военными технологиями РФ, которые отаборились в американской "оборонке", – это прямая угроза.