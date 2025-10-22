Компания "МСЛ", связанная с Гетманцевым, принимает ставки на спорт без лицензии букмекера, – СМИ

"М.С.Л." – оператор государственных лотерей – предлагает на сайте продукт "Спортпрогноз". Он предусматривает ставки на результаты футбольных матчей. В СМИ отмечают возможную связь "М.С.Л." с Даниилом Гетманцевым.

В СМИ отмечают, что формально продукт продают под видом лотереи. При этом фактически он повторяет классические букмекерские сервисы. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на Telegraf.

Заметьте Гетманцев атакует Федорова, – журналист Казанский назвал причину

Что на данный момент известно

По данным СМИ, компания имеет только лицензию Министерства финансов Украины на проведение лотерей. В то же время лицензией на букмекерскую деятельность, которая является отдельным видом азартных игр, "М.С.Л." не обладает.

В соответствии с законодательством, лотереи основываются на случайности. Между тем букмекерская деятельность предполагает ставки на прогнозируемые события. Она подлежит специальному лицензированию. Когда произошла ликвидация КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), регулирование букмекерской сферы перешло к новому государственному органу – PlayCity.

Журналисты установили, что на сайте Playcity компании "М.С.Л." нет. На официальном сайте оператора также указана только лицензия Минфина. Отмечают, что стоимость лицензии на букмекерскую деятельность – 30 000 минимальных заработных плат (около 240 миллионов гривен). В СМИ предполагают, что это может означать потенциальные недопоступления в бюджет на эту сумму.

СМИ связывают "М.С.Л." с Даниилом Гетманцевым – главой парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ранее он назвал компанию своей "профессиональной колыбелью". В интервью "Экономической правде" Гетманцев даже рассказал, что во время работы в "М.С.Л." получил долю предприятия. Впоследствии она достигала 53%: часть Гетманцев продал партнеру, а остальные – родственнику.