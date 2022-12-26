Рядом с патрулем НАТО в северной части Косово раздались выстрелы
Источник:Reuters
Конфликт Косово и Сербии продолжается. В воскресенье, 25 декабря, на севере Косово слышали автоматную очередь.
Отмечают, что звуки выстрелов слышали рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО). В результате инцидента в районе Зубин-Поток никто не пострадал, также не было повреждений транспорта.
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Кто устроил стрельбу
Патрульная полиция НАТО KFOR не уточнила, откуда именно были произведены выстрелы. Однако, по информации очевидцев, звуки были слышны недалеко от места, где установлены баррикады сербов. Накануне их построили активисты, чтобы не разрешить полиции из Приштины патрулировать район.
Незадолго до стрельбы косовский политик Альбин Курти заявлял, что "баррикады не могут продолжаться до бесконечности" и запретил патриарху Порфирию въезд в Косово и Метохию.
Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на правоохранителей, действовавших во время предыдущей акции протеста.
Конфликт Сербии и Косово: последние новости
- Новая эскалация между Сербией и Косово началась 10 декабря. Ее причиной стало задержание экссотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча. Такими действиями косовской полиции возмутились сербы.
- В знак протеста против этого ареста сербы построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. Косовская полиция заблокировала "Ярине" и "Брняк", пункты пересечения границы с Сербией. На путях патрулируют силы КФОР и международная полиция.
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