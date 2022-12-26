Поруч із патрулем НАТО в північній частині Косово пролунали постріли

Конфлікт Косово і Сербії продовжується. У неділю, 25 грудня, на півночі Косово чули автоматну чергу.

Зазначають, що звуки пострілів чули поруч із патрулем KFOR (місія НАТО). Внаслідок інциденту в районі Зубін-Потік ніхто не постраждав, також не було пошкоджень транспорту.

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Хто вчинив стрілянину

Патрульна поліція НАТО KFOR не уточнила, звідки саме було зроблено постріли. Проте, за інформацією очевидців, звуки було чутно неподалік місця, де встановлені барикади сербів. Напередодні їх побудували активісти, аби не дозволити поліції з Приштини патрулювати район.

Незадовго до стрілянини косовський політик Альбін Курті заявляв, що "барикади не можуть продовжуватися нескінченно" і заборонив патріарху Порфирію в'їзд до Косова та Метохії.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 тисяч осіб на півночі Косова, збудували барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на правоохоронців, що діяли під час попередньої акції протесту.

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