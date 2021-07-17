Конфликт закончился стрельбой: в Киеве посреди улицы ранили человека – видео

Возле жилого дома в Киеве 17 июля между двумя мужчинами возник спор. Впоследствии один из них выстрелил в ногу другому.

Стрельба произошла на улице Уманской. Очевидцы сообщили правоохранителям о звуках выстрелов.

Читайте также Киевлянин стрелял в патрульного в Голосеево: полиция показала фото из больницы

Что известно о ссоре

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт. Тогда один выстрелил в ногу другого. Затем он якобы затолкал пострадавшего в подъезд и некоторое время там держал.

Нашли свидетеля, который видел мужчину с оружием. Поэтому, вероятно, пострадавшего занес в подъезд другой человек, чтобы оказать помощь.

Полиция начала спецоперацию

Отметили, что правоохранители ввели специальную полицейскую операцию. Затем инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Решают вопрос об определении правовой квалификации.

Недавняя стрельба в Киеве

В Киеве мужчина в июле стрелял в полицейского и гражданского. После этого он поджег квартиру. По информации СМИ, стрелок – это Иван Мартынюк. Он якобы является партнером известного ресторатора.

Злоумышленника задержали, его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.