Конфлікт закінчився стріляниною: у Києві посеред вулиці поранили людину – відео

Біля житлового будинку у Києві 17 липня між двома чоловіками виникла суперечка. Згодом один з них вистрелив у ногу іншому.

Стрілянина трапилась на вулиці Уманській. Очевидці повідомили правоохоронцям про звуки пострілів.

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Що відомо про сварку

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виник конфлікт. Тоді один вистрілив у ногу іншого. Потім він нібито заштовхав постраждалого у під’їзд та деякий час там тримав.

Знайшли свідка, який бачив чоловіка зі зброєю. Тому, ймовірно, потерпілого занесла у під'їзд інша людина, щоб надати допомогу.

Поліція почала спецоперацію

Зазначили, що правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію. Потім інцидент зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Вирішують питання про визначення правової кваліфікації.

Нещодавня стрілянина у Києві