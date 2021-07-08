Потерпілий Сергій Василенко почувається добре. Таку інформацію оприлюднив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.
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Фокусується на відновленні і вже хоче назад на службу. Вмотивований, позитивний і налаштований на перемогу. Потужний характер,
– наголосив правоохоронець.
Раніше медики повідомляли про важкий стан поліцейського та іншого потерпілого внаслідок стрілянини – цивільного. Судячи з допису Білошицького, стан Василенка стабілізувався.
Поранений патрульний у лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Білошицького
Що відомо про пораненого патрульного
- Сергію Василенку – 27 років, у патрульній поліції він працює з 2019. У минулому – військовослужбовець, захоплюється мотоспортом.
- У поліції підкреслили, що чоловік неодноразово проявляв мужність та вольові якості. Його поранили під час виконання службового завдання.
- Після стрілянини, яку відкрив "голосіївський стрілок", Василенко вже переніс операцію. Медики намагаються врятувати його руку.
Стрілянина у Голосієво: коротко
Інцидент трапився 7 липня у будинку житлового комплексу Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58. Чоловік підстрелив поліцейського і цивільного, а потім підпалив квартиру. У МВС уточнили, що патрульні прибули на виклик через сімейну сварку. Власник квартири, який відкрив вогонь, був п'яним. Йому світить від 9 до 15 років за ґратами.