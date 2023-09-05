"Слышу крики раненых парней": фотограф Либеров рассказал, как попал под обстрел на передовой

На нулевых позициях находятся не только бойцы ВСУ, но и, в частности, фотографы, на плечах которых фиксирование всех ужасов войны. Однако даже они не застрахованы от попадания под вражеские обстрелы.

Во вторник, 5 сентября, украинский военный фотограф Константин Либеров опубликовал серию фотографии с рассказом о том, что происходит на нулевых позициях 3-й ОШБ. По его словам, к сожалению или к счастью, фото не передают ужас реальной войны.

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"Он просто вытекает"

Как отметил Либеров, находился он на нулевых позициях штурмовой бригады на постоянно обстреливаемой посадке. Зайти на позиции на этом участке линии фронта можно пешком – техника туда не ездит.

Уже через 10 минут после его прибытия на место дислокации россияне с помощью дрона сбросили в соседний окоп бомбочку с ядовитым газом.

Сразу после – два сброса с осколочными. Четверо ребят ранены. Мы слышим их крики,

– написал фотограф.

Кроме того, он рассказал об опытном штурмовике с позывным "Стэтхэм", выбежавшем из его окопа на помощь собратьям.

Я бегу за ним. Обстрел продолжается уже с миномета. "Стэтхэм" вызывает эвакуацию и принимает решение выходить. К точке эвакуации иди около 2,5 километра.

Ранивший боец "Пламя" с побратимом / Фото из инстаграма libkos



Раненый боец на нулевой позиции / Фото из инстаграма libkos

На фото выше вы можете увидеть военного с позывным "Пламя". В результате атаки противника боец был тяжело ранен. Вероятно, ему пробило артерию.

Он не акцентирует внимание на этом, однако с каждым шагом ему становится хуже. Он просто вытекает.



Боец 3-й ОШБ на передовой / Фото из инстаграма libkos



Раненые украинские военные-штурмовики / Фото из инстаграма libkos

"Пламя" удалось отвести в пункт эвакуации вместе с другими военными, в окоп которых враг сбросил бомбочку с газом. Если бы собратья бойцов с Либеровым не отправились на помощь, раненые, очевидно, погибли бы.

Позже "Стэтхэм" скажет мне, что если бы мы не зашли на позиции, неизвестно, как бы спасались ребята. Было бы очень тяжело, потому что они контужены и после газа. Они были полностью дезориентированы.

Впоследствии фотограф опубликовал в своем инстаграме мини-фильм, на котором видно, что происходило на позициях 3-й ОШБ во время и после вражеского обстрела.