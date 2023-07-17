В Днепропетровской области умер контрактник: командование заявляет о самоубийстве, но семья не верит

В Днепропетровской области в военной части обнаружили мертвым военного контрактной службы Богдана Говорухина. Командование заявило, что военнослужащий самостоятельно покончил с собой, однако семья погибшего не верит в эту версию.

О трагедии в сети сообщила сестра погибшего Марина Говорухина. Она заявила, что на теле брата обнаружили многие другие травмы, поэтому семья не верит командованию, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Местные его боятся": в Ужгороде нетрезвый майор ТЦК избил женщину и приставал к военному

Контрактник был найден мертвым в блиндаже

Трагедия произошла в воинской части Национальной гвардии №3036 в Днепропетровской области. Родные узнали о смерти Богдана 13 июня. Сестра военнослужащего рассказала, что брату оставалось 6 дней до долгожданного отпуска, однако отец Богдана получил сообщение о самоубийстве солдата.

Командование заявило, что, вероятно, Богдан самостоятельно покончил с собой – "ушел в блиндаж и выстрелил в себя". Однако на теле военного обнаружили другие травмы, не связанные с самоубийством.

В телефонном общении отцу командир сказал, что неизвестно, что точно произошло и нужна экспертиза. Однако тело доставили в Кропивницкий уже на следующий день. Без заключения экспертизы. Был только вывод о причине смерти "самострел". В документе не было ни слова о том, что у Богдана сломан нос и уши, и о синяках на лице, а также синяк на бицепсе, вероятно, от примера. У отца есть фото, что это подтверждают. Но еще раз подчеркну, ни слова об этом не было в документе от части,

– заявила сестра погибшего.

Отец погибшего в комментарии "ZMINA" заявил, что в документах также разные показания командования. В отчете командования говорится, что Богдан выстрелил себе в подбородок, хотя, по словам отца, визуально выстрел был в шею.

Родные сообщили, что Богдан – не новичок в ВСУ. Он уже дважды находился в зоне АТО в 2021 и 2022 году. Полномасштабное вторжение он также встретил во время несения службы. Семья подчеркнула, что мужчину нельзя назвать эмоционально нестабильным, поэтому не верят, что он мог совершить самоубийство.

Настораживает семью Говорухиных и то, что в воинской части №3036, где служил Богдан, были случаи, когда военные открывали огонь по своим. Кроме того, отцу погибшего рассказывали, что у части якобы был не один "суицид". Однако эта информация непроверена, ведь публично о расследовании не сообщалось.

В настоящее время семья Богдана Говорухина нашла адвоката и намерена расследовать дело.

В воинской части начали расследование

Военная прокуратура Восточного региона в комментарии hromadske заявила, что пока нет информации о самоубийстве, которое произошло в Днепропетровской области. Однако пообещали, что информацию будут уточнять.

Кроме того, в военной части, где служил Богдан, уже начали расследование. Теперь его тело должно эксгумировать, чтобы зафиксировать все телесные повреждения. Хотя у семьи погибшего есть фото травм, однако они не могут служить доказательством. Более того, отец Богдана убежден, что дело намеренно хотели "замять". Адвокат Говорухиных уже подал заявление, чтобы по делу потерпевшим признали Богдана.