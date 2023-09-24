Кто ответственен за скорость контрнаступления ВСУ

Как бы ни закончилась кампания 2023 года в части нашего наступления на Юге, будет много дискуссий о том стоило или нет Силам обороны Украины пытаться двигаться вперед.

В 2022 году один из планов контрнаступления союзники не одобрили

Мне тяжело обвинять военно-политическое руководство Украины в ставке на наступательные действия с целью освобождения северной Таврии. Потенциальных преимуществ от успеха много – ЗАЭС, регионы с большим аграрным потенциалом, сокращение линии фронта, нависание над Крымом.

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Стратегически наступательная операция с ударением на Мелитополь должна была предотвратить превращение этой войны в долгую и затяжную, нивелировав почти полностью все территориальные достижения Московии после 24 февраля 2022 года. В воображении сторонников ответных действий быстрый успех в северной Таврии мог быть тем фактором, который очень наглядно показал бы элитам Московии бесперспективность дальнейшей борьбы.

Вопрос только во временных пределах.

С планом ударить по направлению к Мелитополю наши армейцы пошли к своим американским коллегам еще летом 2022 года. Ну, все понимали, что это ключ к материковому югу в той конфигурации линии фронта – не надо штурмовать Херсон в лоб, если бы удалось быстро выйти к окрестностям Мелитополя.

Однако этот план нам не одобрили. Ведь помогали исходя из логики "не дать Украине проиграть" и не больше. О каком-то решительном разгроме сил Московии речи не шло от слова вообще. Консенсус прогноз второй половины лета 2022 года это о стабилизации той линии фронта на 1 тысячу километров и неспособности ни одной из сторон к радикальному изменению ситуации в свою пользу.

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Критически важное время было потеряно

После наших успехов в Харьковской и Херсонской областях год назад у нас поверили на Западе. Хотя даже тогда, в ноябре 2022 года, нам пришлось отбиваться от предложений все заморозить по плану "мир в обмен на территории". Лишь в январе 2023 года наши партнеры начали чесаться в плане создания впервые за великую войну группировки чисто под наступательные действия – до этого мы больше играли от обороны на ошибках Московии.

И ясно, что снова вернулись к идее удара в направлении Мелитополя. Ибо другие реалистичные направления менее перспективны с точки зрения отдачи.

Однако ключевое на войне это время. Критически важное время было потеряно. Партнеры теперь ожидают, потому что инвестировали в нас путем передачи техники и БК, проведения учений.

План и направление удара, который мог бы провести до фактически тотального разгрома группировки Московии в 2022 году в реалиях лета 2023 года, оказался уже не таким простым в плане реализации. Враг понимал, где мы скорее всего будем атаковать, и хорошо подготовился.

Однако не уходить тоже было практически невозможно. Ведь "инвесторы" ожидают результата. Как следствие, имеем что имеем – очень трудный и очень стоимостный процесс преодоления позиционности в северной Таврии. В какой-то степени мы попали в ловушку.

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Ловушка из-за того, что процесс одобрения и реализации решений у наших партнеров очень долгий. То, что кажется как мега-план вчера, сегодня становится более сложной задачей. Отступать уже некуда, потому что с той стороны партнеры с вопросом: "Ну что там по наступлению, под которое мы вам дали сколько ВВТ и БК?".

И вот, собственно, мы теперь здесь. Важно, что в условиях дискуссии на Западе есть голоса, которые признают, что уже с наскока Украина не сможет действовать.

То, что выглядело как потенциально очень привлекательный вариант действий с максимальной отдачей на всех уровнях войны в 2022 году уже не таково в 2023 году. Это не наша вина. Здесь основная ответственность на партнерах.

Что ж, дальше это отдельный интересный вопрос, требующий другого текста. Здесь скорее о том, как и почему мы оказались именно в этой точке. Пожалуйста, держите это в голове, когда будете оценивать кампанию 2023 года в части наших наступательных действий.