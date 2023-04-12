Казнь украинского пленника, подготовка к контрнаступлению: хронология 413 дня войны

Вооруженные Силы продолжают держать оборону и не дают оккупантам захватить новые территории. Вместе с тем, все больше разговоров о том, что украинская армия может пойти в контрнаступление.

Среда, 12 апреля, – это уже 413 сутки героического сопротивления российской агрессии. О самых главных событиях за этот день читайте в материале 24 канала.

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06:15 В Генштабе рассказали, что происходит на фронте. Там отметили, что оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты практически по всем направлениям. В течение суток враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела с РСЗО. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ отразили 72 атаки. Собственно, на этих участках противник безрезультатно пытается наступать.

В то же время Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам оккупантов и военной техники. Наши защитники ликвидировали 2 вражеских БпЛА типа "Орлан - 10", а также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и 2 радиоэлектронной станции борьбы.

Глава Пентагона США Ллойд Остин заверил, что в Вооруженных Сил есть все необходимое для контрнаступления. В то же время, он не уточнил, когда именно наши военные могут начать очередную волну деоккупации украинских городов и сел.Захватчики изнасиловали и убили в Горловке Любовь Блонскую. Известно, что она была коллаборанткой.Вражеские СМИ пишут, что в Луганской области "загадочно исчезло" 100 россиян, которые были мобилизованы в лавы "второй армии мира". Впоследствии стало известно, что они не хотели подписывать контракт с ЧВК "Вагнера".Российские оккупанты в очередной раз нарушили Женевские конвенции и казнили украинского пленника. Соответствующее видео распространили пользователи соцсетей и телеграм-каналов. Вместе с тем в Офисе Президента констатировали, что враг за все ответит.