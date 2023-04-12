Страта українського полоненого, підготовка до контрнаступу: хронологія 413 дня війни

Збройні Сили продовжують тримати оборону та не дають загарбникам захоплювати нові території. Разом з тим все більше розмов про те, що українська армія може піти в контрнаступ.

Середа, 12 квітня, – це уже 413 доба героїчного спротиву російській агресії. Про найголовніші події за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:15 В Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Там зазначили, що окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти практично на усіх напрямках. Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили 72 атаки. Власне, на цих ділянках противник безрезультатно намагається наступати.

Водночас Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах окупантів та військової техніки. Наші захисники ліквідували 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10", а також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Глава Пентагона США Ллойд Остін запевнив, що Збройні Сили мають усе необхідне для контрнаступу. Водночас він не уточнив, коли саме наші військові можуть розпочати чергову хвилю деокупації українських міст і сіл.Загарбники зґвалтували та вбили в Горлівці Любов Блонську. Відомо, що вона була колаборанткою.Ворожі ЗМІ пишуть, що на Луганщині "загадково зникло" 100 росіян, яких було мобілізовано у лави "другої армії світу". Згодом стало відомо, що вони не хотіли підписувати контракт з ПВК "Вагнера".Російські окупанти вкотре порушили Женевські конвенції та стратили українського полоненого. Відповідне відео поширили користувачі соцмереж та телеграм-каналів. Разом з тим в Офісі Президента констатували, що ворог за все відповість.