Искусственное происхождение Дельтакрона, когда новая волна в Украине: новости о коронавирусе
В Украине выросло суточное количество случаев инфицирования коронавирусом. Также высокие показатели смертности. В Минздраве спрогнозировали, когда будет новый пик заболеваемости, его вызовет мутация Омикрон. В США медикам, у которых легкое течение COVID-19, разрешили работать. Ученые заявили об искусственном происхождении Дельтакрона. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки, 10 января, в Украине выявили 5 429 новых больных коронавирусом. К сожалению, еще 219 инфицированных скончались. В больницы с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни попали 915 человек. В свою очередь выздоровел 7 761 человек.
Обратите внимание Новый штамм Дельтакрон: что о нем известно
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 192;
- Винницкая область – 203;
- Волынская область – 98;
- Днепропетровская область – 150;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 40;
- Закарпатская область – 157;
- Запорожская область – 179;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 259;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 151;
- Львовская область – 195;
- Николаевская область – 114;
- Одесская область – 266;
- Полтавская область – 440;
- Ровненская область – 145;
- Сумская область – 162;
- Тернопольская область – 104;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 75;
- Хмельницкая область – 209;
- Черкасская область – 192;
- Черновицкая область – 158;
- Черниговская область – 135.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
Всего за сутки удалось протестировать 65 191 человека на наличие болезни, в том числе:
- методом ПЦР – 29 112;
- методом ИФА – 4745;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 334.
Темпы вакцинации против COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки 10 января 96 385 человек вакцинировали против COVID-19. По сравнению с предыдущим днем, когда прививки сделали всего примерно 20 376 тысяч человек, показатели растут.
С начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 842 426 человек;
- получили две дозы – 14 039 548 человека;
- получили дополнительную дозу – 6 669 человек;
- бустерную дозу – 28 085 человек.
В общей сложности провели 28 916 728 прививок.
В Минздраве также отметили, что уже почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
- Среди лидеров – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения там привита одной или двумя дозами.
- Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Украине скоро начнут вакцинировать против COVID детей от 5 лет
Источник: ВВС
В Украине уже вскоре планируют разрешить COVID-вакцинацию детей старше 5 лет. Опыт других стран говорит, что это очень безопасно. Скорее всего, иммунизация детей начнется с апреля 2022 года.Главное о вакцинации детей:
- В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей с 12 лет с конца октября.
- Прививают Pfizer. Детям вводят такую же дозу, как и взрослым – с периодичностью в 21 день.
- В Украине уже вакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.
- Вакцинацию детей производят только по желанию родителей.
Когда возможна новая волна в Украине
Источник: ВВС
Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что в некоторых областях активно растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом и госпитализаций. В частности, речь идет о Сумской и Херсонской областях. Впрочем, это не свидетельствует о том, что уже началась новая волна.
По прогнозам Министерства здравоохранения, очередной всплеск будет с конца января 2021 года.
Так, по прогнозу санврача, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка в несколько месяцев.
Сколько украинцев могут умереть от коронавируса в 2022 году
Источник: ВВС
Показатели смертности зависят от многих причин и факторов. Основным из них является количество вакцинированных людей. В частности, санврач Игорь Кузин считает, что 100 тысяч смертей от ковида в 2022 году – это несколько завышенные прогнозы – это самый плохой сценарий.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на утро 10 января в мире выявили более 307 миллионов больных коронавирусом и более 5,48 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.
В ближайшие недели Омикроном заразится более 50% населения Европы, – ВОЗ
Источник: Euronews
В Европейском регионе в первую неделю 2022 года зарегистрировали более 7 миллионов случаев COVID-19. По миру все больше распространяется именно вариант коронавируса Омикрон. Вскоре он может заполонить более половины Европы.
Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19.
Больным COVID-19 медикам разрешили ходить на работу в США
Источник: AP
Теперь медики, инфицированные коронавирусом, однако с легкими симптоматическим течением или совсем без них, могут продолжать работать.
Там объяснили, что такой шаг – вынужденная реакция на серьезную нехватку персонала в больницах. Многие больницы не только переполнены больными, но и очень ограничены из-за большого количества работников, больных COVID-19.
Исследования о коронавирусе
Нового штамма Дельтакрон, вероятно, не существует
Источник: ScinceAlert
Эксперты считают, что гибридная мутация коронавируса из Кипра, о которой недавно сообщили, вероятно, ошибка.
Британские вирусологи изучили последовательность РНК нового варианта вируса и считают, что в природе такой вирус не встречается.
Джеффри Барретт, глава инициативы по геномике COVID-19 в британском институте Wellcome Sanger, сказал, что предполагаемые мутации расположены в части генома, которая уязвима для ошибок в определенных процедурах секвенирования.
К слову, во Всемирной организации здравоохранения тоже сообщили, что нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. Дельтакрон ведь может быть результатом загрязнения образца.