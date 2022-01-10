В ВОЗ прокомментировали возможное происхождение Дельтакрона. В частности, свои предположения высказала представительница организации Марии Ван Керкхове.

Читайте также Новый штамм Дельтакрон: что о нем известно

Дельтакрон не является новым штаммом коронавируса

Дельтакрон мог возникнуть как следствие загрязнения образца в лаборатории, это не комбинация двух вариантов коронавируса,

– отметила Керкхове.

Она призвала не использовать понятие "дельтакрон", а также "флурон" (одновременное заболевание на грипп и коронавирус): "Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит".

Омикроном не следует пренебрегать

В то же время в интервью India Today представительница ВОЗ подчеркнула, что штамм Омикрон не стоит принимать легкомысленно.

Омикрон не является легким заболеванием,

– отметила Керкхове.

Она добавила, что этот штамм имеет более легкое течение, чем Дельта. Однако оно приводит к большому количеству госпитализаций.

Дельтакрон: что о нем известно

В начале января 2022 года на Кипре сообщили о новом варианте SARS-COV-2, который получил название Дельтакрон. Он якобы соединил в себе свойства штаммов Дельта и Омикрон.

Профессор Леонтиос Кострикис сказал, что выявленные случаи заражения "указывают на эволюционное давление на предковый штамм с целью приобретения этих мутаций, а не на результат одного события рекомбинации".

Но не все ученые согласны с выводом кипрских коллег о том, что Дельтакрон – это продукт естественного слияния штаммов. Так, профессор Бирмингемского университета Ник Ломан считает его "техническим артефактом".

Узнайте больше – кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео

Текст сообщения Марии Ван Керкхове:

Не используйте такие слова "дельтакрон" и "флурон", пожалуйста. Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, является результатом загрязнения образца.