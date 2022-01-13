В мире новый максимум, как проверить срок вакцины: новости о коронавирусе 13 января
Источник:24 канал
В Украине зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки болезнь подтвердили у более 10 тысяч человек. В оранжевую зону карантина вошли уже три области. Минздрав опубликовал актуальные данные о штамме Омикрон. В мире зарегистрировали самый высокий суточный показатель заболеваемости с начала пандемии. Это последние новости о SARS-Co-2 в Украине и мире 13 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика COVID-19
Источник: Минздрав
Вчера, 12 января, в Украине обнаружили 10 046 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 676 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 191 пациент умер. Выздоровели 7 202 инфицированных.
Днем ранее Каннабис против COVID, иммунитет защитит от Омикрона
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- г. Киев – 997;
- Винницкая область – 510;
- Волынская область – 88;
- Днепропетровская область – 362;
- Донецкая область – 354;
- Житомирская область – 367;
- Закарпатская область – 413;
- Запорожская область – 222;
- Ивано-Франковская область – 983;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 949;
- Николаевская область – 174;
- Одесская область – 508;
- Полтавская область – 431;
- Ровненская область – 273;
- Сумская область – 510;
- Тернопольская область – 389;
- Харьковская область – 560;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 293;
- Черновицкая область – 313;
- Черниговская область – 350.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.Общая статистика! По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировали 3 727 034 новых больных COVID-19. 3 537 826 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, недуг унес жизни 97 928 жителей страны.
Сколько украинцев сделали бустерную дозу COVID-вакцины
Источник: Минздрав
Вчера, 12 января, прививки против COVID-19 получили 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу – 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
Всего в стране вакцинировали 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, еще 14 152 238 – две дозы. Дополнительную дозу сделали 8 088 человек, а бустерную – 56 178.
Какие препараты выбирали украинцы:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,
- Coronavac – 4 832 029,
- AstraZeneca – 1 626 845,
- Moderna – 1 486 385,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канал
3 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина
Источник: Минздрав
В оранжевую зону карантина попали Сумская и Херсонская области. Сегодня в список добавили Ивано-Франковскую область.
- В Ивано-Франковской области Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе составляет 21,1% при максимальной норме 20%. Остальные показатели, в том числе уровень госпитализации, в пределах нормы. Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тысяч населения.
- В Сумской области, которая также находится в оранжевой зоне карантина, коэффициент выявления случаев инфицирования несколько выше и составляет 24,8%.
- А вот показатели Херсонской области полностью нормализовались.
В других областях Украины и Киеве установлена желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 174 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.
Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 10,8% при норме ≤20%/<4%.
Между тем, охват тестирования находится на уровне 921 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.
Уровень госпитализаций из-за COVID-19 достаточно низкий – 26,3 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций тоже невысока – 15,5% при допустимой норме в 50%. Загруженность коек с кислородом тоже невысока и составляет 22,1% (допустимая норма – 65%).
Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрав
В Минздраве опубликовали актуальные данные о штамме Омикрон
Источник: Минздрав
Омикрон быстро вытесняет штамм Дельта, становясь доминирующим в мире. Но данные по госпитализациям не окончательны, поэтому до сих пор трудно сказать, насколько опасен новый вариант.
Сравнение Омикрона с Дельтой
- Омикрон чаще приводит к инфицированию в домашних очагах по сравнению со штаммом Дельта. Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток.
- Также Омикрон в 2,9 раза инфекционнее.
- Омикроном чаще болеет молодежь.
- Возрос риск повторного заражения. В случае с Дельтой он составлял около 2,5%, для Омикрона – 13%.
- Снизился риск госпитализаций. Хотя рост количества заражений может вызвать большую нагрузку на медицинскую систему.
- Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для Омикрона вполовину меньше, чем для Дельты.
- Лишь у 0,6% больных Омикроном были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.
Как проверить пригодность COVID-вакцины
Источник: 24 канал
В комментарии сайту 24 канала Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья объяснил, как украинцам в пункте прививок проверить, пригодна ли вакцина от коронавируса для применения.
Каждый из посетителей, который пришел в пункт прививки вакцинироваться против коронавируса, имеет право запросить и ознакомиться с такими документами на вакцину:
- сертификаты на вакцину против COVID-19;
- документ о государственной регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата) под обязательства экстренного медицинского применения;
- инструкцию по применению.
Подробности Как проверить пригодность COVID-вакцины: инструкция Минздрава
Новости о коронавирусе в мире
В мире обнаружили более 3 миллионов COVID-больных за сутки
Источник: ВОЗ
В мире впервые обнаружили более 3 миллионов больных коронавирусом в течение суток. По данным ВОЗ, количество новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных случаев – на 7 735.
Это самый большой показатель заболеваемости за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали 6 января, когда в течение 24 часов в мире зафиксировали 2 618 130 новых случаев заражения.
5 стран с самой высокой заболеваемостью
- Больше всего подтвержденных случаев заражения обнаружено в США – 61 332 277.
- На втором городе Индия – 36 070 510,
- Бразилия – 22 558 695,
- Великобритания – 14 732 598,
- Франция – 12 246 358.
Лидеры по смертности
Больше всего больных коронавирусом умерло в США (833 519). Далее следуют Бразилия (620 091), Индия (484 655), Россия (318 432) и Мексика (300 573).
Словения усиливает ограничения для иностранцев из-за COVID
Источник: сайт полиции при МВД Словении
В стране для всех иностранцев сокращают срок действия результатов ПЦР-теста до 48 часов с момента забора анализа, а результаты экспресс-теста на антиген – до 24 часов.
При этом условия вакцинации и выздоровления от коронавирусной инфекции остаются неизменными.
Также Словения сокращает продолжительность домашнего карантина с 10 до 7 дней. Те лица, которые желают досрочно прекратить самоизоляцию, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста. Впрочем, провести его можно не раньше, чем на 5 день после начала.
Израиль планирует COVID-вакцинацию младенцев
Источник: Times of Israel
Израиль готовится вакцинировать против коронавируса детей начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения. Вакцинация малышей может начаться уже в апреле.
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