Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 12 января в течение суток в Украине заболели коронавирусом 7 117 человек, в том числе 409 детей и 160 медработников. В больницы госпитализировали 1 898 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 193 человека. В то же время выздоровели – 8 077 человек.
Внимание Условие, которое снижает заразность коронавируса до 90% всего за 5 минут
Темпы тестирования населения
За сутки лаборатории провели 79 278 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:
- методом ПЦР – 38 851;
- методом ИФА – 6 336;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 091.
COVID-19 в регионах за сутки
- Киев – 1 151;
- Винницкая область – 435;
- Волынская область – 94;
- Днепропетровская область – 237;
- Донецкая область – 250;
- Житомирская область – 139;
- Закарпатская область – 168;
- Запорожская область – 122;
- Ивано-Франковская область – 502;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 112;
- Львовская область – 386;
- Николаевская область – 135;
- Одесская область – 312;
- Полтавская область – 328;
- Ровненская область – 250;
- Сумская область – 445;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область – 457;
- Херсонская область – 197;
- Хмельницкая область – 351;
- Черкасская область – 224;
- Черновицкая область – 197;
- Черниговская область – 60.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации населения
Источник: Минздрав
По состоянию на 12 января Министерство здравоохранения отчиталось о проведении более 29 миллионов прививок против COVID-19.
За сутки прививки против COVID-19 получили 106 362 человека. В частности, первую дозу – 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 670 человек, еще 13 056 человек – бустерную дозу.
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Прививки проводили 890 мобильных бригад по иммунизации, 3 258 пунктов прививки и 441 центр вакцинации населения.
Использовали 4 препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 75 770 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 22 218,
- Moderna – 5 502,
- AstraZeneca – 2 872.
Общие темпы вакцинальной кампании
Старт вакцинации против COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С тех пор привили 14 875 716 человек:
- из них получили первую дозу – 14 875 714 человек,
- получили две дозы – 14 098 896 человек,
- получили дополнительную дозу – 7 339 человек,
- бустерную дозу – 41 141 человек.
В общей сложности провели 29 023 090 прививок.
Важно Минздрав изменил сроки отстранения работников, подлежащих обязательной вакцинации
Дополнительная доза / Инфографика 24 канала
Бустерная доза / Инфографика 24 канала
Новая волна коронавируса в Украине
Источник: НАН Украины
Эксперты Национальной академии наук Украины сообщили о начале очередной волны коронавируса. Количество положительных тестов выросло на 40%. По мнению ученых, миру можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.
На Львовщине тоже ждут новую вспышку
Источник: "Львовский портал"
Во Львовской области несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Однако в больницы все еще попадают тяжелые пациенты. Медики области готовятся к новой волне COVID-19 уже в конце января и первой половине февраля 2022 года.
Новости о коронавирусе в мире 11 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 11 января в мире обнаружили более 313 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания.
В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря
Источник: Daily Mail
На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых городах Китая устроили карантинные лагеря. Зараженных коронавирусом людей держат под замком в ужасающих условиях в течение двух недель.
Британская газета сообщает, что таким образом Китай пытается искоренить COVID-19. Журналисты пишут, что в настоящее время закрытыми дома или в лагерях являются около 20 миллионов граждан.
В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря: смотрите видео
Во Франции новый рекорд заражений
Источник: France24
Во Франции во вторник, 11 января, сообщили о 368 149 новых случаях коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Предыдущий максимум был 5 января, тогда в стране зафиксировали 332 252 случая, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 000 еще два дня. Количество положительных тестов из общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.
Германия упростила въезд не для всех туристов из Украины
Источник: МВД Германии
Посольство Украины и МИД накануне сообщали, что Германия открыла границы для всех туристов из Украины. Однако это утверждение оказалось ложным. Согласно сообщению немецкого МВД, въезжать в страну разрешено тем украинцам, у которых есть действующий сертификат о вакцинации. Такое же условие въезда действует на несущественные поездки в страну, например, в целях туризма.
Скандал из-за вечеринки Бориса Джонсона во время локдауна
Источник: Daily Mail
В Великобритании набирает обороты скандал, который разразился из-за вечеринки премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна. Люди требуют от политика извинений, а некоторые даже отставки. Сам Джонсон пока что инцидент никак не комментирует.
В Германии обвинили теннисиста в подделке COVID-теста
Источник: Der Spiegel
Сербского теннисиста Новака Джоковича обвинили в подделке теста на COVID-19. Сообщалось, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Однако, как оказалось, только 26 декабря его результаты были внесены в сербскую базу, с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.
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Исследования коронавируса
Новые реакции на вакцину Johnson & Johnson
Источник: FDA
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) изменило данные относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.
- Симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда – чрезмерное кровотечение.
Омикроном инфицируются все, главный инфекционист США
Источник: CNN
Американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако привитые перенесут болезнь в более легкой форме.
Что известно о течении заболевания во время Омикрона
Большинство исследований показало, что штамм Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ.
Плохая новость – все существующие вакцины не формируют достаточный иммунный ответ против этого штамма. Так, вакцина Pfizer только на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования. Но все еще защищает против осложненного течения COVID-19.