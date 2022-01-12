Распространение коронавируса в Украине

В больницы госпитализировали 1898 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 193 человека. В то же время выздоровели – 8 077 человек.

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Темпы тестирования населения

За сутки лаборатории провели 79 278 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

  • методом ПЦР – 38 851;
  • методом ИФА – 6 336;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регионах в сутки

  • Киев – 1 151;
  • Винницкая область – 435;
  • Волынская область – 94;
  • Днепропетровская область – 237;
  • Донецкая область – 250;
  • Житомирская область – 139;
  • Закарпатская область – 168;
  • Запорожская область – 122;
  • Ивано-Франковская область – 502;
  • Киевская область – 266;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 112;
  • Львовская область – 386;
  • Николаевская область – 135;
  • Одесская область – 312;
  • Полтавская область – 328;
  • Ровненская область – 250;
  • Сумская область – 445;
  • Тернопольская область – 235;
  • Харьковская область – 457;
  • Херсонская область – 197;
  • Хмельницкая область – 351;
  • Черкасская область – 224;
  • Черновицкая область – 197;
  • Черниговская область – 60.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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