Распространение коронавируса в Украине
В больницы госпитализировали 1898 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 193 человека. В то же время выздоровели – 8 077 человек.
Внимание Условие, снижающее заразность коронавируса до 90% всего за 5 минут
Темпы тестирования населения
За сутки лаборатории провели 79 278 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:
- методом ПЦР – 38 851;
- методом ИФА – 6 336;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 091.
COVID-19 в регионах в сутки
- Киев – 1 151;
- Винницкая область – 435;
- Волынская область – 94;
- Днепропетровская область – 237;
- Донецкая область – 250;
- Житомирская область – 139;
- Закарпатская область – 168;
- Запорожская область – 122;
- Ивано-Франковская область – 502;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 112;
- Львовская область – 386;
- Николаевская область – 135;
- Одесская область – 312;
- Полтавская область – 328;
- Ровненская область – 250;
- Сумская область – 445;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область – 457;
- Херсонская область – 197;
- Хмельницкая область – 351;
- Черкасская область – 224;
- Черновицкая область – 197;
- Черниговская область – 60.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.