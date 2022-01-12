Распространение коронавируса в Украине

В больницы госпитализировали 1898 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 193 человека. В то же время выздоровели – 8 077 человек.

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Темпы тестирования населения

За сутки лаборатории провели 79 278 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

методом ПЦР – 38 851;

методом ИФА – 6 336;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 091.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 530 624 случая заболевания. По состоянию на 12 января выздоровели 3 530 624 пациента. Впрочем, жертвами коронавируса стали 97 737 жителей страны.

COVID-19 в регионах в сутки

Киев – 1 151;

Винницкая область – 435;

Волынская область – 94;

Днепропетровская область – 237;

Донецкая область – 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область – 122;

Ивано-Франковская область – 502;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 112;

Львовская область – 386;

Николаевская область – 135;

Одесская область – 312;

Полтавская область – 328;

Ровненская область – 250;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область – 351;

Черкасская область – 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область – 60.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

К слову! В Украине ожидается новая волна коронавируса уже в конце января. По прогнозу Минздрава, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. То есть это будет продолжительная вспышка в несколько месяцев.

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