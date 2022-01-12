Поширення коронавірусу в Україні

До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.

Увага Умова, яка знижує заразність коронавірусу до 90% всього за 5 хвилин

Темпи тестування населення

Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

  • методом ПЛР – 38 851;
  • методом ІФА – 6 336;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регіонах за добу

  • Київ – 1 151;
  • Вінницька область – 435;
  • Волинська область – 94;
  • Дніпропетровська область – 237;
  • Донецька область – 250;
  • Житомирська область – 139;
  • Закарпатська область – 168;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 502;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 112;
  • Львівська область – 386;
  • Миколаївська область – 135;
  • Одеська область – 312;
  • Полтавська область – 328;
  • Рівненська область – 250;
  • Сумська область – 445;
  • Тернопільська область – 235;
  • Харківська область – 457;
  • Херсонська область – 197;
  • Хмельницька область – 351;
  • Черкаська область – 224;
  • Чернівецька область – 197;
  • Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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