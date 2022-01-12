Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 12 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 7 117 людей, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників. До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.

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Темпи тестування населення

Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

  • методом ПЛР – 38 851;
  • методом ІФА – 6 336;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регіонах за добу

  • Київ – 1 151;
  • Вінницька область – 435;
  • Волинська область – 94;
  • Дніпропетровська область – 237;
  • Донецька область – 250;
  • Житомирська область – 139;
  • Закарпатська область – 168;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 502;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 112;
  • Львівська область – 386;
  • Миколаївська область – 135;
  • Одеська область – 312;
  • Полтавська область – 328;
  • Рівненська область – 250;
  • Сумська область – 445;
  • Тернопільська область – 235;
  • Харківська область – 457;
  • Херсонська область – 197;
  • Хмельницька область – 351;
  • Черкаська область – 224;
  • Чернівецька область – 197;
  • Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації населення

Джерело: МОЗ

Станом на 12 січня Міністерство охорони здоров'я прозвітувало про проведення понад 29 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 106 362 людини. Зокрема, першу дозу – 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 670 людей, ще 13 056 людей – бустерну дозу.

Актуально Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19

Щеплення проводили 890 мобільних бригад з імунізації, 3 258 пунктів щеплення та 441 центр вакцинації населення.

Використовували 4 препарати:

  • Pfizer (Comirnaty) – 75 770 щеплень,
  • Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,
  • Moderna – 5 502,
  • AstraZeneca – 2 872.

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Відтоді щепили 14 875 716 людей:

  • з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей,
  • отримали дві дози – 14 098 896 людей,
  • отримали додаткову дозу – 7 339 людей,
  • бустерну дозу – 41 141 людина.

Загалом провели 29 023 090 щеплень.

Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації

додаткова доза
Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу

бустерна доза
Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу

Нова хвиля коронавірусу в Україні

Джерело: НАН України

Експерти Національної академії наук України повідомили про початок чергової хвилі коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла на 40%. На думку науковців, світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

На Львівщині теж чекають на новий спалах

Джерело: "Львівський портал"

На Львівщині дещо стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Однак до лікарень все ще потрапляють важкі пацієнти. Медики області готуються до нової хвилі COVID-19 вже наприкінці січня та в першій половині лютого 2022 року.

Новини про коронавірус у світі 11 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 11 січня у світі виявили понад 313 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія.

У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори

Джерело: Daily Mail

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 у деяких містах Китаю облаштували карантинні табори. Заражених коронавірусом людей тримають під замком у жахливих умовах протягом двох тижнів.

Британська газета повідомляє, що у такий спосіб Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що нині зачиненими вдома або в таборах є близько 20 мільйонів громадян.

У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: дивіться відео

У Франції новий рекорд заражень

Джерело: France24

У Франції у вівторок, 11 січня, повідомили про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Попередній максимум був 5 січня, тоді в країні зафіксували 332 252 випадків, з того часу Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні. Кількість позитивних тестів із загальної кількості зроблених наразі становить 20%.

Німеччина спростила в'їзд не для всіх туристів з України

Джерело: МВС Німеччини

Посольство України, та МЗС напередодні повідомляли, що Німеччина відкрила кордони для всіх туристів з України. Однак це твердження виявились хибними. Згідно із повідомленням німецького МВС, в'їжджати у країну дозволено тим українцям, які мають чинний сертифікат про вакцинацію. Така ж умова в'їзду діє на несуттєві поїздки до країни, наприклад, з метою туризму.

Скандал через вечірку Бориса Джонсона під час локдауну

Джерело: Daily Mail

У Великій Британії набирає обертів скандал, який спалахнув через вечірку прем'єр-міністра Бориса Джонсона під час локдауну. Люди вимагають від політика вибачень, а дехто – навіть відставки. Сам Джонсон поки інцидент ніяк не коментує.

У Німеччині звинуватили тенісиста у підробці COVID-тесту

Джерело: Der Spiegel

Сербського тенісиста Новака Джоковича звинуватили у підробці тесту на COVID-19. Повідомлялося, що Джокович склав позитивний тест на коронавірус 16 грудня. Проте, як виявилося, лише 26 грудня його результати внесли до сербської бази, із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

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Дослідження коронавірусу

Нові реакції на вакцину Johnson & Johnson

Джерело: FDA

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) змінило дані щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

  • Симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи — надмірну кровотечу.

Омікроном інфікуються усі, головний інфекціоніст США

Джерело: CNN

Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак, щеплені перенесуть хворобу у легшій формі.

Що відомо про перебіг захворювання під час Омікрону

Більшість досліджень показали, що штам Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.

Погана новина – усі наявні вакцини не формують достатню імунну відповідь проти цього штаму. Так, вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування. Та все ще захищає проти ускладненого перебігу COVID-19.