Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 12 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 7 117 людей, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників. До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.
Увага Умова, яка знижує заразність коронавірусу до 90% всього за 5 хвилин
Темпи тестування населення
Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:
- методом ПЛР – 38 851;
- методом ІФА – 6 336;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.
COVID-19 в регіонах за добу
- Київ – 1 151;
- Вінницька область – 435;
- Волинська область – 94;
- Дніпропетровська область – 237;
- Донецька область – 250;
- Житомирська область – 139;
- Закарпатська область – 168;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 502;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 112;
- Львівська область – 386;
- Миколаївська область – 135;
- Одеська область – 312;
- Полтавська область – 328;
- Рівненська область – 250;
- Сумська область – 445;
- Тернопільська область – 235;
- Харківська область – 457;
- Херсонська область – 197;
- Хмельницька область – 351;
- Черкаська область – 224;
- Чернівецька область – 197;
- Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації населення
Джерело: МОЗ
Станом на 12 січня Міністерство охорони здоров'я прозвітувало про проведення понад 29 мільйонів щеплень проти COVID-19.
Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 106 362 людини. Зокрема, першу дозу – 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 670 людей, ще 13 056 людей – бустерну дозу.
Актуально Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19
Щеплення проводили 890 мобільних бригад з імунізації, 3 258 пунктів щеплення та 441 центр вакцинації населення.
Використовували 4 препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 75 770 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,
- Moderna – 5 502,
- AstraZeneca – 2 872.
Загальні темпи вакцинальної кампанії
Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Відтоді щепили 14 875 716 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей,
- отримали дві дози – 14 098 896 людей,
- отримали додаткову дозу – 7 339 людей,
- бустерну дозу – 41 141 людина.
Загалом провели 29 023 090 щеплень.
Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації
Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу
Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу
Нова хвиля коронавірусу в Україні
Джерело: НАН України
Експерти Національної академії наук України повідомили про початок чергової хвилі коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла на 40%. На думку науковців, світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.
На Львівщині теж чекають на новий спалах
Джерело: "Львівський портал"
На Львівщині дещо стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Однак до лікарень все ще потрапляють важкі пацієнти. Медики області готуються до нової хвилі COVID-19 вже наприкінці січня та в першій половині лютого 2022 року.
Новини про коронавірус у світі 11 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 11 січня у світі виявили понад 313 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія.
У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори
Джерело: Daily Mail
На тлі погіршення ситуації з COVID-19 у деяких містах Китаю облаштували карантинні табори. Заражених коронавірусом людей тримають під замком у жахливих умовах протягом двох тижнів.
Британська газета повідомляє, що у такий спосіб Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що нині зачиненими вдома або в таборах є близько 20 мільйонів громадян.
У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: дивіться відео
У Франції новий рекорд заражень
Джерело: France24
У Франції у вівторок, 11 січня, повідомили про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Попередній максимум був 5 січня, тоді в країні зафіксували 332 252 випадків, з того часу Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні. Кількість позитивних тестів із загальної кількості зроблених наразі становить 20%.
Німеччина спростила в'їзд не для всіх туристів з України
Джерело: МВС Німеччини
Посольство України, та МЗС напередодні повідомляли, що Німеччина відкрила кордони для всіх туристів з України. Однак це твердження виявились хибними. Згідно із повідомленням німецького МВС, в'їжджати у країну дозволено тим українцям, які мають чинний сертифікат про вакцинацію. Така ж умова в'їзду діє на несуттєві поїздки до країни, наприклад, з метою туризму.
Скандал через вечірку Бориса Джонсона під час локдауну
Джерело: Daily Mail
У Великій Британії набирає обертів скандал, який спалахнув через вечірку прем'єр-міністра Бориса Джонсона під час локдауну. Люди вимагають від політика вибачень, а дехто – навіть відставки. Сам Джонсон поки інцидент ніяк не коментує.
У Німеччині звинуватили тенісиста у підробці COVID-тесту
Джерело: Der Spiegel
Сербського тенісиста Новака Джоковича звинуватили у підробці тесту на COVID-19. Повідомлялося, що Джокович склав позитивний тест на коронавірус 16 грудня. Проте, як виявилося, лише 26 грудня його результати внесли до сербської бази, із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.
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Дослідження коронавірусу
Нові реакції на вакцину Johnson & Johnson
Джерело: FDA
Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) змінило дані щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.
- Симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи — надмірну кровотечу.
Омікроном інфікуються усі, головний інфекціоніст США
Джерело: CNN
Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак, щеплені перенесуть хворобу у легшій формі.
Що відомо про перебіг захворювання під час ОмікронуБільшість досліджень показали, що штам Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.
Погана новина – усі наявні вакцини не формують достатню імунну відповідь проти цього штаму. Так, вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування. Та все ще захищає проти ускладненого перебігу COVID-19.