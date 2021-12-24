В мире рекорд инфицированных, в Украине выросла чрезмерная смертность: новости о коронавирусе

В Украине почти 43% людей прошли курс вакцинации против COVID-19. Заболеваемость осталась на уровне 6 тысячи случаев в сутки. Однако избыточная смертность возросла в два раза, коронавирус на втором месте среди причин. В мире же зафиксировали рекордный прирост больных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 647 украинцев. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 248 жителей страны. В больницы попали 1646 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. В то же время за это время выздоровели 14 874 человека.

Обратите внимание Ревакцинация 3 и 4 дозами усугубит пандемию, а не остановит ее, – ВОЗ

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровненская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Во Львове у подростка начались осложнения после COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели – 3 637 038 человек. Зато удалось побороть недуг – 3 408 294 людям. К сожалению,

Источник: ТСН

Во Львове подросток впал в кому из-за осложнений коронавируса. Впрочем, сам недуг у него протекал бессимптомно. 17-летний Виктор попал в районную больницу с ветрянкой. Однако после лечения лучше ему не становилось.

Сделав юноше тест на антиген, медики выяснили, что помимо ветрянки парень бессимптомно перенес еще и COVID-19. Именно он дал такое усложнение.

Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому. Молодого человека подключили к специальному аппарату, который очищает кровь.

Что именно было с парнем?

Он был в мозговой коме, с почечной, печеночной, сердечной, дыхательной недостаточностью и тяжелым дефицитом тромбоцитов. Парню поставили диагноз – мультисистемный воспалительный синдром, или как его называют Kawa COVID-19. Это следствие перенесенного коронавируса.

Почти 43% украинцев полностью вакцинированы

Источник: Минздрав

Уже 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

За сутки 23 декабря в Украине 113 882 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек. В то время как полностью иммунизированы – 76 543 человека. Дополнительную дозу получили 793 человека.

Прививки проводили 864 мобильных бригад по иммунизации, 3 331 пункт прививки и 458 центров вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привили 14 537 066 человек, из них:

получили первую дозу – 14 537 064 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек;

получили дополнительную дозу – 1 389 человек.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине будут закрыты.

В общей сложности провели 27 834 543 прививки.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Чрезмерная смертность в Украине выросла более чем вдвое

Источник: Opendatabot

За октябрь 2021 года умерли 74 тысячи украинцев. Среди самых частых причин смертности коронавирус – на втором месте.

В течение месяца показатель смертности от коронавируса вырос в пять раз – умерло более 15 тысяч человек.

Всего в течение 10 месяцев 2021 года умерли 562 тысячи украинцев. Чрезмерная смертность за этот период составила 77 011 человек. Это вдвое больше прошлогоднего показателя, когда избыточных смертей было 32 569 за весь год.

Внимание В конце концов это учение Иисуса Христа, – так Борис Джонсон призвал британцев вакцинироваться

Новости о коронавирусе в мире 24 декабря

В мире рекордное количество людей заболело коронавирусом

Источник: Worldometers

В течение суток в мире обнаружили 973 256 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии.

Больше всего случаев зафиксировали в США – 267 269 случаев, далее следуют Великобритания – 119 789 и Франция – 91 608. Кроме того, в Испании - 72 912 заражений, в Италии – 44 595. За сутки в мире умерли 6 562 человека от коронавируса.

Какие ограничения ввели в мире, как противодействие распространению COVID-19

Германия и Португалия объявили об ограничениях и более жестких мерах по социальному дистанцированию после Рождества. Будут запрещены частные собрания более десяти человек, а ночные клубы закроются. С этого дня футбольные матчи будут проводиться без зрителей.

Финляндия, Швеция и Нидерланды ограничивают Рождественские посиделки в кафе.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.

Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.

Первой страной, которая через Омикрон ввела максимально суровый локдаун (в том числе и для вакцинированных) стали Нидерланды.

В целом по состоянию на 24 декабря в мире обнаружили более 278 миллионов больных коронавирусом и почти 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

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