Он опубликовал видео, посвященное Рождеству. В нем британский премьер отметил, что вакцинация – это то, "как мы любим своего ближнего".
Внимание Ревакцинация 3 и 4 дозами усугубит пандемию, а не остановит ее, – ВОЗ
Он также хвалил представителей общественности за то, что они "получили прививку не только для себя, для нас, но и для друзей, семьи и всех, кого мы встречаем…".
Это, наконец, учение Иисуса Христа, чье рождение находится в сущности этого грандиозного праздника – мы должны любить своих ближних, как самих себя,
– сказал Джонсон.
Пандемия еще не закончилась
Также премьер-министр отметил, что пока не может сообщить, что пандемия закончилась. Однако, по его словам, в этом году гораздо больше людей смогут отпраздновать новогодние и рождественские праздники в более широком кругу членов семьи, чем в прошлом году.
Дело в том, что британцы опасались, что правительство может наложить ограничения на контакты во время праздничного периода. Все это на фоне распространения варианта Омикрон. Впрочем, министры решили подождать и еще отследить данные.
Коронавирус в Великобритании
- 23 декабря в Британии сообщили о почти 120 тысячах новых суточных случаев COVID-19. Это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.
- До этого наибольший суточный прирост регистрировали 17 декабря – тогда заболели 93 045 человек.
- Британские аналитики считают, что в случае отсутствия более жестких ограничений по противодействию распространению Омикрона, страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов.
- Кстати, именно в Великобритании заявили о первой смерти от нового штамма Омикрон.