Он опубликовал видео, посвященное Рождеству. В нем британский премьер отметил, что вакцинация – это то, "как мы любим своего ближнего".

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Он также хвалил представителей общественности за то, что они "получили прививку не только для себя, для нас, но и для друзей, семьи и всех, кого мы встречаем…".

Это, наконец, учение Иисуса Христа, чье рождение находится в сущности этого грандиозного праздника – мы должны любить своих ближних, как самих себя,

– сказал Джонсон.

Пандемия еще не закончилась

Также премьер-министр отметил, что пока не может сообщить, что пандемия закончилась. Однако, по его словам, в этом году гораздо больше людей смогут отпраздновать новогодние и рождественские праздники в более широком кругу членов семьи, чем в прошлом году.

Дело в том, что британцы опасались, что правительство может наложить ограничения на контакты во время праздничного периода. Все это на фоне распространения варианта Омикрон. Впрочем, министры решили подождать и еще отследить данные.

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