Він опублікував відео, присвячене Різдву. У ньому британський прем'єр зазначив, що вакцинація – це те, "як ми любимо свого ближнього".

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Він також хвалив представників громадськості за те, що вони "отримали щеплення не лише для себе, для нас, а й для друзів, сім'ї та всіх, кого ми зустрічаємо…".

Це, зрештою, вчення Ісуса Христа, чиє народження перебуває у суті цього грандіозного свята – ми маємо любити своїх ближніх, як самих себе,

– сказав Джонсон.

Пандемія ще не закінчилась

Також прем'єр-міністр зазначив, що поки не може повідомити, що пандемія закінчилася. Однак, за його словами, цьогоріч набагато більше людей зможуть відсвяткувати новорічні та різдвяні свята у ширшому колі членів сім'ї, ніж це було торік.

Річ у тім, британці побоювались, що уряд може накласти обмеження на контакти під час святкового періоду. Все це на тлі поширення варіанту Омікрон. Утім міністри вирішили почекати та ще відстежити дані.

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