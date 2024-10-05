Убийственная красота: в Харькове косметолог убила свою клиентку по неосторожности

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 33-летнему косметологу. Ее подозревают в убийстве своей клиентки по неосторожности.

Согласно информации следствия, косметолог не провела необходимых предварительных исследований. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что известно о трагедии

Инцидент произошел 16 марта, когда женщина пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. Эта процедура включает применение местной анестезии и относится к категории процедур с хирургическим вмешательством.

Косметолог не определила массу тела и не сделала расчета дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить процедуру. Подозреваемая сделала женщине в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе минимум в 15 раз,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что женщина умерла по дороге в больницу. Следователи квалифицировали действия косметолога как убийство по неосторожности, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В то же время в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что клиентка жаловалась косметологу об ухудшении своего самочувствия. Впрочем, фигурантка не обращала на это внимания и продолжали вводить анестетик. После этого она покинула кабинет на 10 – 15 минут.

"Клиентка кричала, задыхалась, у нее начались галлюцинации, судороги. Только после того, как пациентка потеряла сознание, ей начали вводить противоаллергические препараты", – сообщили правоохранители.