Во Львове убили многолетнего руководителя отделов одной из администраций города

Во Львове между соседями возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому смертельные травмы. Погибшим оказался многолетний глава отдела одной из администраций.

За содеянное виновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Львовской области.

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Погибший был одним из первых работников Сиховской администрации

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. В 19.00 в полицию поступило сообщение, что на лестничной клетке одной из многоэтажек города обнаружили тело пожилого жителя подъезда.

В подъезде между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник, 21-летний львовянин, нанес несколько ударов руками потерпевшему в голову. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте,

– рассказали в полиции.

Фигурант задержан. К его силовому задержанию привлекали бойцов спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщили в сообществе Сиховского района Львова в Facebook, погибшим оказался Костецкий Михаил Михайлович. Он родился 9 ноября 1958 года. Мужчина был одним из первых работников Сиховской районной администрации.

"Настоящий профессионал своего дела. Человечность, порядочность и отзывчивость сопровождали его на протяжении всех лет трудовой деятельности", – написали его коллеги.