Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожской области.

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Стрельба в Запорожье

В полиции отметили, что стрельба произошла около 03:00 в одной из квартир Коммунарского района Запорожья.

По предварительной информации, один из присутствующих в доме открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой смертельные ранения получили две женщины и двое мужчин. После этого стрелок, предварительно совершил самоубийство, попав из оружия себе в голову, и выпал из окна 7-го этажа,

– рассказали правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.

К слову, недавно мы писали, как в Тячеве 30-летний мужчина в маске Дэдпула напал на полицейских. Во время задержания он ударил одного из полицейских ногой в лицо, а другого – мачете по руке.