Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області.

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Стрілянина у Запоріжжі

У поліції зазначили, що стрілянина сталася близько 03:00 в одній із квартир Комунарського району Запоріжжя.

За попередньою інформацією, один з присутніх в оселі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє жінок і двоє чоловіків. Після цього стрілок, попередньо скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна 7-го поверху,

– розповіли правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби.

До слова, нещодавно ми писали, як у Тячеві 30-річний чоловік у масці Дедпула напав на поліцейських. Під час затримання він ударив одного із поліцейських ногою в обличчя, а іншого – мачете по руці.