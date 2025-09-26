В легионе "Свобода России" считают, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и усиление санкций способны ускорить крах путинского режима. Эти инструменты уже подрывают экономику России и создают проблемы даже для обеспечения армии.

Заместитель командира легиона с позывным "Цезарь" в эфире 24 Канала отметил, что внутри России растет движение сопротивления, а удары по военному производству и логистике истощают ресурсы Кремля. Он объяснил, что топливный кризис становится ощутимым и это влияет на настроения населения.

Удары по НПЗ и военному производству

Цезарь отметил, что удары по военным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам подрывают способность России вести войну. Эти атаки лишают Кремль ресурсов и показывают, что сопротивление внутри страны растет.

Прилеты по военному производству – это замечательно. Они подтачивают ресурсы России, а все больше людей понимает, что Путин воюет не только против Украины, но и против народов России,

– сказал он.

Он отметил, что удары по НПЗ ударяют сразу по двум направлениям: обеспечении армии топливом и финансировании путинской системы. Это создает дополнительные экономические проблемы для Кремля.

Санкции как инструмент против режима Путина

По словам Цезаря, одних военных ударов недостаточно. Чтобы пошатнуть путинскую систему, нужно серьезное экономическое давление со стороны Европы и США.

Нужно усиление санкций. Все, что лишает Путина денег и ресурсов, приближает конец войны и падение его режима,

– подчеркнул он.

Он добавил, что санкции против энергетики и оборонной промышленности в сочетании с ударами по НПЗ могут перекрыть финансовые потоки Кремля. Это станет сильным ударом по военной машине России и ускорит ее истощение.

Топливный кризис распространяется на Россию

Цезарь заметил, что топливный кризис уже затронул гражданскую жизнь. В ряде регионов фиксируют перебои с горючим и даже вводят строгую экономию в воинских частях.

Уже есть перебои с поставками горючего, цены растут, а в некоторых частях вводят режим жесткой экономии,

– рассказал он.

По его словам, проблемы с топливом охватили по меньшей мере 20 регионов России. Это вызывает недовольство среди населения и может изменить настроения даже в крупных городах, которые до сих пор не чувствовали войны. Нехватка горючего также бьет по финансовым возможностям Кремля, усложняя его способность вести боевые действия.

Проблемы российской армии и операции легиона "Свобода России"