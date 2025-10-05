Российские войска вечером в воскресенье, 5 октября, атаковали Краматорск. Для атаки враг впервые применил FPV-дрон на оптоволокне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Читайте также Дроновая сверхдержава: страны НАТО учатся у Украины противодействовать России, – Atlantic Council

Какие последствия атаки вражеского дрона?

В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки – россияне атаковали FPV-дроном с боевой частью на оптоволоконном кабеле.

Известно, что попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.

Информация о пострадавших пока не поступала,

– добавили в горсовете.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского удара.

Авторы проекта "Донбасс Реалии" также сообщили, что атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. В дополнение журналисты опубликовали кадры, которые подтверждают применение врагом дрона на оптоволокне.

Россияне атаковали FPV-дроном / Фото: "Донбасс Реалии"

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В чем особенность дронов на оптоволокне?