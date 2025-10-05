Российские войска впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне
- Российские войска впервые применили FPV-дрон на оптоволокне для атаки на Краматорск.
- Попадание произошло в автомобиль, информация о пострадавших пока не поступала, сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского удара.
Российские войска вечером в воскресенье, 5 октября, атаковали Краматорск. Для атаки враг впервые применил FPV-дрон на оптоволокне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.
Какие последствия атаки вражеского дрона?
В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки – россияне атаковали FPV-дроном с боевой частью на оптоволоконном кабеле.
Известно, что попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.
Информация о пострадавших пока не поступала,
– добавили в горсовете.
Сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского удара.
Авторы проекта "Донбасс Реалии" также сообщили, что атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. В дополнение журналисты опубликовали кадры, которые подтверждают применение врагом дрона на оптоволокне.
Россияне атаковали FPV-дроном / Фото: "Донбасс Реалии"
В чем особенность дронов на оптоволокне?
Ранее уже неоднократно сообщалось, что российские оккупанты начали использовать на фронте дроны с оптоволокном. На этих БпЛА нет радиоканала управления, вместо этого на них размещена большая катушка, на которой намотано, условно, 10 километров оптоволоконного кабеля. Он летит – и за ним все это разматывается.
По словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, на такой дрон не будут действовать средства РЭБ, ведь картинка и канал управления проходит через оптоволокно.
Стоит отметить, что украинские Силы обороны также используют дроны на оптоволокне. Несколько компаний, в частности 3DTech, работают над совершенствованием таких дронов, учитывая опыт врага и улучшая конструкцию катушек для увеличения дальности полета.