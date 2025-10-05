Укр Рус
5 октября, 21:49
Российские войска впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска впервые применили FPV-дрон на оптоволокне для атаки на Краматорск.
  • Попадание произошло в автомобиль, информация о пострадавших пока не поступала, сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского удара.

Российские войска вечером в воскресенье, 5 октября, атаковали Краматорск. Для атаки враг впервые применил FPV-дрон на оптоволокне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Какие последствия атаки вражеского дрона?

В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки – россияне атаковали FPV-дроном с боевой частью на оптоволоконном кабеле.

Известно, что попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.

Информация о пострадавших пока не поступала, 
– добавили в горсовете.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского удара.

Авторы проекта "Донбасс Реалии" также сообщили, что атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. В дополнение журналисты опубликовали кадры, которые подтверждают применение врагом дрона на оптоволокне.

Россияне атаковали FPV-дроном / Фото: "Донбасс Реалии"

В чем особенность дронов на оптоволокне?

  • Ранее уже неоднократно сообщалось, что российские оккупанты начали использовать на фронте дроны с оптоволокном. На этих БпЛА нет радиоканала управления, вместо этого на них размещена большая катушка, на которой намотано, условно, 10 километров оптоволоконного кабеля. Он летит – и за ним все это разматывается.
     

  • По словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, на такой дрон не будут действовать средства РЭБ, ведь картинка и канал управления проходит через оптоволокно. 
     

  • Стоит отметить, что украинские Силы обороны также используют дроны на оптоволокне. Несколько компаний, в частности 3DTech, работают над совершенствованием таких дронов, учитывая опыт врага и улучшая конструкцию катушек для увеличения дальности полета.