Напал посреди улицы: в Краматорске мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу

В Краматорске местный житель пытался изнасиловать девушку-подростка. Мужчину задержали и избрали меру пресечения – он будет находиться под стражей.

Нападение произошло 9 июня, правоохранителям о нем сообщила мать девочки. В Краматорском районном управлении полиции рассказали подробности.

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Как удалось спастись

По словам пресс-секретаря полиции Валерии Осипец, школьница шла по улице. В это время она разговаривала по телефону с подругой. Вдруг к ней подошел незнакомый мужчина.

Злоумышленник затащил ее вглубь обочины и пытался изнасиловать. Девушка не выключила телефон, поэтому разговор с подругой не прервался.

Подруга услышала крики, девушка пыталась сопротивляться своему нападающему. И рассказала об этом своим родителям. Они сразу среагировали и поехали на место,

– объяснила Осипец.

Она добавила, что нападающий испугался и убежал. Однако впоследствии правоохранители задержали мужчину. Им оказался 51-летний местный житель.

Инцидент в Одессе

Ранее в Одессе мужчина пытался затянуть в парк девочку с ДЦП. Очевидцы бросились на помощь и избили злоумышленника.

Впоследствии его передали полиции. Судя по фото, у мужчины травмировано лицо. Почему он тянул девочку в сквер – неизвестно.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет за решеткой.