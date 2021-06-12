Напав посеред вулиці: у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну школярку

У Краматорську місцевий мешканець намагався зґвалтувати дівчину-підлітка. Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою.

Напад стався 9 червня, правоохоронцям про нього повідомила мати дівчинки. У Краматорському районному управлінні поліції розповіли подробиці.

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Як вдалося врятуватися

За словами речниці поліції Валерія Осипець, школярка йшла вулицею. У цей час вона розмовляла телефоном з товаришкою. Раптом до неї підійшов незнайомий чоловік.

Зловмисник затягнув її углиб узбіччя й намагався зґвалтувати. Дівчина не вимкнула телефон, тож розмова з подругою не перервалася.

Подруга почула крики, дівчина намагалася чинити опір своєму нападнику. Та розповіла про це своїм батькам. Вони відразу зреагували та поїхали на місце,

– пояснила Осипець.

Вона додала, що нападник злякався та втік. Проте згодом правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець.

Інцидент в Одесі

Раніше в Одесі чоловік намагався затягнути до парку дівчинку з ДЦП. Очевидці кинулися на допомогу та побили зловмисника.

Згодом його передали поліції. Судячи з фото, у чоловіка травмоване обличчя. Чому він тягнув дівчинку у сквер – невідомо.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами.