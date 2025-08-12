Летний отпуск – один из лучших способов заботы о себе. Даже несколько дней в горах или на море помогут перезагрузиться и подзарядиться вдохновением. Однако при планировании отпуска на горизонте появляются то постоянные, то срочные расходы, которые могут помешать долгожданному отдыху. Однако с новой кредитной картой от NovaPay планировать отпуск стало намного приятнее.

Колоссально быстрый ритм жизни очень истощает. Постоянный стресс, тысячи дел, дедлайны "на вчера", мессенджеры разрываются от срочных сообщений – так важно сказать "стоп" и устроить себе хотя бы короткую перезагрузку.

По данным digital-агентства Inweb, большинство людей планируют провести летний отпуск в Украине, рассказывает 24 Канал. Внутренний туризм адаптируется к вызовам современности и предлагает качественные варианты всех видов отдыха.

Среди самых желанных отпускных активностей украинцы называют:

прогулки на природе;

пляжный отдых;

SPA-процедуры;

гастротуризм.

Где украинцы отдыхают этим летом?

Самым популярным направлением стали Карпаты. Горный отдых выбирают 75,7% респондентов, ведь там найдутся отличные варианты на любой вкус. В частности, можно преодолеть сложные маршруты и покорить вершины; пойти в поход с палатками; провести время расслабленно, гуляя и любуясь пейзажами; устроить тур по озерам или посетить прекрасные замки.

Вторым по популярности направлением стала Одесса (48,5%). Путешественники отмечают, что там можно совместить морской и городской отдых. Прекрасный и колоритный южный город имеет так много must visit локаций.

На третьем месте в рейтинге – Львов (21,3%). Люди едут в город Льва, чтобы насладиться старинной архитектурой, выпить легендарный кофе, посетить местные праздники и культурные события.

Четвертую позицию занимает Киевская область (16,9%), которая имеет множество живописных уголков.

Кроме того, конечно, остается спрос и на отпуска за рубежом. Среди европейских стран украинцы охотнее всего выбирают классический морской отдых в Болгарии и Греции. В частности, потому, что туда удобно добираться не только самолетом, но и автобусом. Из года в год не теряют популярности курорты Турции и Египта в формате all inclusive. Также в рейтинге оказался Тунис (благодаря новым рейсам из Молдовы, ведь аэропорт в Кишиневе остается крайне популярным среди украинцев).

Что становится главной проблемой при планировании отпуска?

Опрос показывает, что многие люди в последний раз отдыхали еще в 2023 году. К сожалению, украинцы массово отказываются от летних отпусков из-за финансового вопроса. Главным барьером на пути к качественной перезагрузке становится высокая стоимость.

Современный ритм жизни требует постоянных затрат. Даже если тщательно планировать свой бюджет и постоянно прокачивать финансовую грамотность, никто не застрахован от форс-мажоров. Техника неожиданно вышла из строя, пригласили на "не вписанный в бюджет" день рождения, пришлось запланировать визит к врачу – подобных ситуаций может быть множество.

Однако это не значит, что нужно отказываться от отдыха, который улучшит физическое и ментальное здоровье. Кроме того, расходы на отпуск – замечательная инвестиция: после качественного отдыха есть сила и вдохновение ставить новые карьерные цели и достигать классных результатов. Между тем непрерывный марафон производительности и бережливость в вопросе отдыха – прямой путь к выгоранию.

Позволить себе больше теперь можно с NovaPay

К счастью, во всех случаях, когда деньги нужны здесь и сейчас, на помощь приходит NovaPay. Прислушиваясь к многочисленным запросам украинцев, компания запустила кредитную карту с льготным периодом до 62 дней. В течение указанного периода деньги можно вернуть, заплатив лишь символические 0,00001% годовых. Очень выгодно, удобно и, главное, безопасно. Не надо бояться никаких подводных камней или "драконьих процентов".

С кредитной картой от NovaPay можно позволять себе больше / Фото, предоставлено 24 Каналу

Одним из главных преимуществ является распространение льготного периода на почти все платежи (речь идет как о реальной жизни, так и приложение NovaPay). Рассчитаться кредитной картой NovaPay – и при этом остаться в льготном периоде – можно за:

товары (например, приобрести новый мобильный или собрать ребенка в школу);

услуги (медицинские, бьюти и т.д.);

коммунальные и услуги связи;

посылки от Новой почты (в приложении NovaPay);

благотворительный донат (также в приложении).

Конечно, с отпуском мечты NovaPay тоже поможет. В частности, карточкой можно рассчитаться за билеты, отель, питание, а также приобрести оригинальные сувениры для себя и близких.

Как оформить кредитную карту от NovaPay?

С кредиткой от NovaPay деньги – всегда под рукой. А оформить ее можно буквально за несколько минут в удобное для себя время, не выходя из дома. Для этого достаточно:

зайти в раздел "Кредиты" на главном экране в приложении NovaPay;

выбрать "Оформить кредитную карту";

дождаться результата кредитного скоринга (до 10 секунд);

ознакомиться с условиями и узнать доступный кредитный лимит;

подтвердить открытие кредитной карты (ввести код, который поступит в сообщении);

Далее можно спокойно пользоваться кредитной картой с льготным периодом до 62 дней и оплачивать все необходимое и желаемое.

Детали:

максимальный кредитный лимит – до 200 000 гривен;

базовая процентная ставка – 60% годовых, реальная – 79,59% годовых;

срок кредитования – 12 месяцев;

кредитная линия – возобновляемая (после погашения доступный лимит возобновляется автоматически).

Наконец-то можно сфокусироваться на своих целях без финансовых тревог, ведь с картой от NovaPay вопрос, где срочно взять деньги, – больше не проблема. Поэтому самое время запланировать отпуск мечты и позволить себе немного отдохнуть.

