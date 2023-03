Не идеей: аналитики AP рассказали, как Путин мотивирует россиян вступать в армию

Дела в оккупанте совсем плохи на фронте. Это подтверждает тот факт, что Кремлю не хватает "пушечного мяса", поэтому он всеми способами пытается заманить граждан своего государства на войну. Подробно об этом рассказали западные аналитики.

Недавно в медиа появилась информация, что власти Москвы получили задачу привлечь 27 тысяч контрактников к участию в войне. Вместе с тем в издании Associated Press констатировали, что по всей России продолжается кампания по поиску новобранцев для пополнения "второй армии мира", которая уже больше года не может "взять Киев за три дня".

Каким образом Путин поощряет россиян идти на войну

Как пишут эксперты, российских мужчин мотивируют поступать в армию денежными бонусами и льготами. Скажем, на государственных сайтах и в соцсетях или библиотек, или государственных учреждений появляются сообщения, в которых поощряют пройти регистрацию для потенциального вступления в армию и отправки в Украину.

Администрация на мероприятии Ярославской области пообещала одноразовую премию около 3800 долларов за регистрацию. А за отправку в Украину – месячную зарплату до 2 500 долларов – это около 100 долларов в день за так называемое "участие в активных наступательных операциях". Также в регионе обещают 650 долларов "за каждый километр продвижения в составе штурмовых групп",

– пишут журналисты Associated Press.

Кроме того, этим делом занимаются некоторые военнослужащие с помощью телефонных звонков.

Потенциальных мобиков поощряют также:

льготами по уплате налогов и кредитов;

льготным статусом при поступлении в университет для детей;

щедрой компенсацией семьи в случае ранения или гибели;

статусом "ветеран войны"

Таким образом, согласно недавнему докладу американского центра Institute of the Study of War, Россия может избежать официального объявления второй волны мобилизации после того, как первая оказалась крайне непопулярной,

– говорится в сообщении СМИ.

В то же время в материале приведены показания жителя Москвы, работодатель которого (вероятно, государственная организация) собрал военные билеты всех мужчин боевого возраста якобы для оформления отсрочки. Однако это вызвало немалую обеспокоенность у работников учреждения.

Также, как информируют российские СМИ, мужчинам по всей стране приходят повестки от комиссариатов. В основном военкоматы граждан вызывают для обновления данных, хотя и есть случаи, когда определенных военнообязанных отправляют в учебные центры.

Российские мобики живут в ужасающих условиях

Российские мобилизованные граждане, которых Путин отправил на Запорожское направление, показали ужасающие условия проживания в подвале. По словам "бедняг", командование еще не успело отобрать у них мобильные телефоны, поэтому они успели показать на видео, "как им сейчас непросто". В частности, мобиков должным образом не кормят и не поят водой.