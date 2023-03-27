Не ідеєю: аналітики AP розповіли, як Путін мотивує росіян вступати у військо

Справи в окупанті геть кепські на фронті. Це підтверджує той факт, що Кремлю бракує "гарматного м'яса", тому він усіма способами намагається заманити громадян своєї держави не війну. Детально про це розповіли західні аналітики.

Нещодавно у медіа з'явилась інформація, що влада Москви отримала завдання залучити 27 тисяч контрактників до участі у війні. Разом з тим у виданні Associated Press констатували, що по всій Росії триває кампанія з пошуку новобранців для поповнення "другої армії світу", яка вже понад рік не може "взяти Київ за три дні".

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У який спосіб Путін заохочує росіян йти на війну

Як пишуть експерти, російських чоловіків мотивують вступати до війська грошовими бонусами та пільгами. Скажімо, на державних сайтах і в соцмережах чи то бібліотек, чи то державних установ з'являються повідомлення, у яких заохочують пройти реєстрацію для потенційного вступу в армію та відправлення в Україну.

Адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3 800 доларів за реєстрацію. А за відправку в Україну – місячну зарплату до 2 500 доларів – це близько 100 доларів на день за так звану "участь в активних наступальних операціях". Також в регіоні обіцяють 650 доларів "за кожен кілометр просування в складі штурмових груп",

– пишуть журналісти Associated Press.

Окрім того, цією справою займаються певні військовослужбовці за допомогою телефонних дзвінків.

Потенційних мобіків заохочують також:

пільгами у сплаті податків і кредитів;

пільговим статусом під час вступу до університету для дітей;

щедрою компенсацією сім'ї, у разі поранення чи загибелі;

статусом "ветеран війни".

Таким чином, згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, Росія може уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації після того, як перша виявилася вкрай непопулярною,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Водночас у матеріалі наведено свідчення жителя Москви, роботодавець якого (ймовірно, державна організація), зібрав військові квитки всіх чоловіків бойового віку нібито для оформлення відстрочки. Однак це викликало неабияке занепокоєння у працівників установи.

Також, як інформують російські ЗМІ, чоловікам по всій країні приходять повістки від комісаріатів. Здебільшого у військкомати громадян викликають для оновлення даних, хоча й трапляються випадки, що певних військовозобов'язаних відправляють у навчальні центри.

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Російські мобіки живуть в жахливих умовах

Російські мобілізовані громадяни, яких Путін відправив на Запорізький напрямок, покази жахливі умови проживання у підвалі. За словами "бідолах", командування ще не встигло відібрати в них мобільні телефони, тому вони встигли показати на відео, "як їм зараз непросто". Зокрема, мобіків належним чином не годують та не напувають водою.