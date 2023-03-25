Уряд Москви отримав завдання на пошук 27 тисяч контрактників для війни з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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У Москві сподіваються набрати 27 тисяч "добровольців"

Поки що у Москві сподіваються набрати 27 тисяч людей для участі у війні проти України добровільно. Однак у мерії переконані, що у випадку провалу цього завдання настане друга хвиля мобілізації.

Чиновникам, які відповідають за набір добровольців, уже роздали відомості про виплати та зарплати, якими пропонується переконувати громадян їхати на фронт. На папері усе дуже гарно, проте, як показує досвід, виплати отримують далеко не всі мобілізовані росіяни.

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