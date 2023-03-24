Вочевидь, Путіну бракує "гарматного м'яса", тому він може в недалекій перспективі призвати у лави свого терористичного війська більше військових. Зокрема, 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ інформує про те, що у Пермі повістки розносять разом із направленнями на медичні аналізи.

Дивіться також Брат в "ДНР", батько – мільйонер: чому заступника глави митниці Черкасського досі не звільнили?

Прихована мобілізація триває

Як стверджують джерела, повістки уже роздають, просто-таки кидаючи їх в поштові скриньки. До того ж на регулярній основі.

На фото нижче можна побачити одну з таких повісток, що надіслав військкомат Кіровського району.



Російська повістка, що йшла як додаток до аналізів / Світлина з телеграм-каналів

Власне, на документі можна побачити дату явки у військкомат – 5 квітня – та список процедур, які потрібно здати перед цим, зокрема:

аналіз крові та сечі;

електрокардіограму;

флюорографію;

щеплення від пневмонії.



Направлення до терапевта, що йшло з повісткою / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Так звана "часткова мобілізація" розпочалась в Росії ще 21 вересня 2022 року, очевидно, через те, що ворожа армія почала зазнавати невдач на полі бою. Через місяць Кремль оголосив про її завершення, проте відповідного наказу від президента Росії не було. Посадовці у Москві пояснювали це тим, що буцімто ніякий офіційний документ не потрібен, фактично закликаючи вірити їм на слово.

Російським мобікам та контрактникам нічого не платять

Наостанок можемо лишень згадати, що бути військовим "другої армії світу": чи то як мобілізований, чи то як контрактник – таке собі задоволення. Доводиться ризикувати своїм життям за ілюзорні плани російського диктатора та разом з тим не отримувати ні копійки від держави.

Власне, від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не нараховували у 52 регіонах Росії різним категоріям військовослужбовців. Про це писали ЗМІ.