Вочевидь, Путіну бракує "гарматного м'яса", тому він може в недалекій перспективі призвати у лави свого терористичного війська більше військових. Зокрема, 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ інформує про те, що у Пермі повістки розносять разом із направленнями на медичні аналізи.
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Прихована мобілізація триває
Як стверджують джерела, повістки уже роздають, просто-таки кидаючи їх в поштові скриньки. До того ж на регулярній основі.
На фото нижче можна побачити одну з таких повісток, що надіслав військкомат Кіровського району.
Російська повістка, що йшла як додаток до аналізів / Світлина з телеграм-каналів
Власне, на документі можна побачити дату явки у військкомат – 5 квітня – та список процедур, які потрібно здати перед цим, зокрема:
- аналіз крові та сечі;
- електрокардіограму;
- флюорографію;
- щеплення від пневмонії.
Направлення до терапевта, що йшло з повісткою / Фото з телеграм-каналів
Російським мобікам та контрактникам нічого не платять
Наостанок можемо лишень згадати, що бути військовим "другої армії світу": чи то як мобілізований, чи то як контрактник – таке собі задоволення. Доводиться ризикувати своїм життям за ілюзорні плани російського диктатора та разом з тим не отримувати ні копійки від держави.
Власне, від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не нараховували у 52 регіонах Росії різним категоріям військовослужбовців. Про це писали ЗМІ.