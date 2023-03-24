Про це 24 Каналу сказав ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, окупанти розраховували, що наступним їхнім кроком буде перехід до оборонних дій та вимолювання перемовин.

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Росія стерла в порох мобілізаційний ресурс

Смірнов зазначив, що наступальний потенціал ворога зберігається, він намагається прориватися на Бахмутському напрямку. Це лягає в теперішню стратегію окупантів – захоплення Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Однак, зауважив він, росіяни прорахувалися щодо здатності виконати цей пункт. Наразі ж окупанти прагнуть переговорів, оскільки їм потрібно доукомплектуватися та перепочити.

Вони заради цього першого пункту стерли у порошок, по-іншому не скажу, свій мобілізаційний ресурс,

– наголосив Смірнов.

Адже, додав він, цей ресурс має можливість завершуватися, з огляду на колосальні втрати, яких загарбники зазнають кожного дня.

Смірнов сказав, як наступальний потенціал ворога стирається під Бахмутом: дивіться відео

Який був план у Росії

Смірнов заявив, що у росіян був план, який вони поширювали в інформаційному просторі, прораховуючи свої подальші кроки.

Вони для себе вирішили, що, якщо сконцентруються абсолютно на одному напрямку, то без жодних проблем будуть,

– сказав ексрадник глави МВС.

Він нагадав, що ворог кинув під Бахмут 10 тисяч мобілізованих, які перебували на білоруському кордоні. Тобто звідти забрали все – і техніку, і солдатів, та кинули їх на Донецьку й Луганську області.

Смірнов зауважив, що "великий" наступ Росії, так би мовити, застряг під Бахмутом. Наступальний потенціал ворога там уже частково стирається. Окупанти розраховували, що наступним їхнім кроком буде перехід до оборонних дій та вимолювання перемовин, проводячи паралельно акції протесту в багатьох європейських країнах.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко