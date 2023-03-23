Про це повідомили британські розвідники. На їхню думку, окупанти побоюються, що Україна може спробувати почати великі наступальні операції.

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Росія прагне відбити Куп’янськ

У розвідці заявили, що Росія частково відновила контроль над підступами до міста Кремінна. Місцями загарбники досягли успіхів на кілька кілометрів.

Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених оборонних рубежів, які вони підготували вздовж пагорбів та інтегрували природну перешкоду у вигляді річки Оскіл,

– зазначили британські розвідники.

Найімовірніше, окупанти намагаються відбити логістичний вузол Куп'янськ.

В оперативному плані наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними.

"Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції", – додали у розвідці.

Авдіївка найближчим часом може стати "другим Бахмутом"

Нещодавно керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що зараз ворог постійно намагається оточити Авдіївку. Тому Авдіївка може найближчим часом стати "другим Бахмутом".

Однак на зазначеному напрямку російські терористи втратили близько трьох рот особового складу. Дмитрашківський додав, що штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – загарбники атакують з однієї і тої ж "посадки".