Об этом 24 Каналу сказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, оккупанты рассчитывали, что следующим их шагом будет переход к оборонным действиям и вымаливание переговоров.
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Россия стерла в прах мобилизационный ресурс
Смирнов отметил, что наступательный потенциал противника сохраняется, он пробует прорываться на Бахмутском направлении. Это ложится в нынешнюю стратегию оккупантов – захват Донецкой и Луганской областей до 31 марта.
Однако, заметил он, россияне просчитались о способности выполнить этот пункт. Сейчас оккупанты хотят переговоров, поскольку им нужно доукомплектоваться и отдохнуть.
Они ради этого первого пункта стерли в порошок, по-другому не скажу, свой мобилизационный ресурс,
– подчеркнул Смирнов.
Ведь, добавил он, этот ресурс имеет возможность завершаться, учитывая колоссальные потери, которые захватчики понесут каждый день.
Смирнов сказал, как наступательный потенциал врага стирается под Бахмутом: смотрите видео
Каков был план в России
Смирнов заявил, что у россиян был план, который они распространяли в информационном пространстве, просчитывая свои дальнейшие шаги.
Они для себя решили, что, если сконцентрируются абсолютно на одном направлении, то без проблем будут,
– сказал экс-советник главы МВД.
Он напомнил, что враг бросил под Бахмут 10 тысяч находившихся на белорусской границе мобилизованных. То есть оттуда забрали все – и технику, и солдат, и бросили их в Донецкую и Луганскую области.
Смирнов заметил, что "большое" наступление России, так сказать, застряло под Бахмутом. Наступательный потенциал врага там уже частично стирается. Оккупанты рассчитывали, что следующим их шагом будет переход к оборонным действиям и вымаливание переговоров, проводя параллельно акции протеста во многих европейских странах.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Российские оккупационные войска в дальнейшем сосредоточены на Востоке Украины, где ведут наступательные действия по нескольким направлениям. Враг продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В других направлениях противник обороняется.
- Оккупанты не оставляют попыток любой ценой взять под контроль Бахмут. По словам Александра Сырского, скоро наши военные воспользуются случаем и переигрывают врага.
- Россияне сконцентрировали усилия на развертывании маневров, в том числе и в районе Авдеевки. В ISW предполагают, что там враг, вероятно, может увеличить темпы наступления путем условной "паузы" под Бахмутом.