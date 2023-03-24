Об этом 24 Каналу сказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, оккупанты рассчитывали, что следующим их шагом будет переход к оборонным действиям и вымаливание переговоров.

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Россия стерла в прах мобилизационный ресурс

Смирнов отметил, что наступательный потенциал противника сохраняется, он пробует прорываться на Бахмутском направлении. Это ложится в нынешнюю стратегию оккупантов – захват Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Однако, заметил он, россияне просчитались о способности выполнить этот пункт. Сейчас оккупанты хотят переговоров, поскольку им нужно доукомплектоваться и отдохнуть.

Они ради этого первого пункта стерли в порошок, по-другому не скажу, свой мобилизационный ресурс,

– подчеркнул Смирнов.

Ведь, добавил он, этот ресурс имеет возможность завершаться, учитывая колоссальные потери, которые захватчики понесут каждый день.

Смирнов сказал, как наступательный потенциал врага стирается под Бахмутом: смотрите видео

Каков был план в России

Смирнов заявил, что у россиян был план, который они распространяли в информационном пространстве, просчитывая свои дальнейшие шаги.

Они для себя решили, что, если сконцентрируются абсолютно на одном направлении, то без проблем будут,

– сказал экс-советник главы МВД.

Он напомнил, что враг бросил под Бахмут 10 тысяч находившихся на белорусской границе мобилизованных. То есть оттуда забрали все – и технику, и солдат, и бросили их в Донецкую и Луганскую области.

Смирнов заметил, что "большое" наступление России, так сказать, застряло под Бахмутом. Наступательный потенциал врага там уже частично стирается. Оккупанты рассчитывали, что следующим их шагом будет переход к оборонным действиям и вымаливание переговоров, проводя параллельно акции протеста во многих европейских странах.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко