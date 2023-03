Нещодавно у медіа з'явилась інформація, що влада Москви отримала завдання залучити 27 тисяч контрактників до участі у війні. Разом з тим у виданні Associated Press констатували, що по всій Росії триває кампанія з пошуку новобранців для поповнення "другої армії світу", яка вже понад рік не може "взяти Київ за три дні".

У який спосіб Путін заохочує росіян йти на війну

Як пишуть експерти, російських чоловіків мотивують вступати до війська грошовими бонусами та пільгами. Скажімо, на державних сайтах і в соцмережах чи то бібліотек, чи то державних установ з'являються повідомлення, у яких заохочують пройти реєстрацію для потенційного вступу в армію та відправлення в Україну.

Адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3 800 доларів за реєстрацію. А за відправку в Україну – місячну зарплату до 2 500 доларів – це близько 100 доларів на день за так звану "участь в активних наступальних операціях". Також в регіоні обіцяють 650 доларів "за кожен кілометр просування в складі штурмових груп",

– пишуть журналісти Associated Press.

Окрім того, цією справою займаються певні військовослужбовці за допомогою телефонних дзвінків.

Потенційних мобіків заохочують також:

пільгами у сплаті податків і кредитів;

пільговим статусом під час вступу до університету для дітей;

щедрою компенсацією сім'ї, у разі поранення чи загибелі;

статусом "ветеран війни".

Таким чином, згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, Росія може уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації після того, як перша виявилася вкрай непопулярною,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Водночас у матеріалі наведено свідчення жителя Москви, роботодавець якого (ймовірно, державна організація), зібрав військові квитки всіх чоловіків бойового віку нібито для оформлення відстрочки. Однак це викликало неабияке занепокоєння у працівників установи.

Зверніть увагу! Також, як інформують російські ЗМІ, чоловікам по всій країні приходять повістки від комісаріатів. Здебільшого у військкомати громадян викликають для оновлення даних, хоча й трапляються випадки, що певних військовозобов'язаних відправляють у навчальні центри.

Російські мобіки живуть в жахливих умовах

Російські мобілізовані громадяни, яких Путін відправив на Запорізький напрямок, покази жахливі умови проживання у підвалі. За словами "бідолах", командування ще не встигло відібрати в них мобільні телефони, тому вони встигли показати на відео, "як їм зараз непросто". Зокрема, мобіків належним чином не годують та не напувають водою.