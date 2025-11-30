Представитель Кремля Дмитрий Песков, еще не разобравшись с проблемами России, взялся делать громкие заявления об Украине, Владимире Зеленском, войне и коррупции. В частности, он заявил, что украинская сторона "тянет с мирным урегулированием" и теряет каждый день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что заявил Песков?

По мнению пропагандиста, ситуация в Украине "постоянно ухудшается – и на фронте, и во власти.

Песков заявил, что огромное количество игроков сейчас давит на Зеленского и это является одной из причин того, что "он не справляется с кризисом".

У него было много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали назад. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и САП. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков,

– "размышлял" Песков в интервью росСМИ.

Он также добавил, что спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала в энергетике нельзя, а в Европе и США на этом фоне "сейчас больше вопросов, чем ответов".

"Это расшатывает политическую систему Украины во все стороны", – заявил приспешник Путина.

