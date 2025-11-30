"Тянет с миром", "каждый день потерян": череда глупостей об Украине и Зеленском от Пескова
- Дмитрий Песков обвинил Украину в затягивании мирного урегулирования и заявил, что ситуация в стране ухудшается.
- Песков также указал на давление на президента Зеленского и считает, что коррупционный скандал в энергетике может дестабилизировать политическую систему Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, еще не разобравшись с проблемами России, взялся делать громкие заявления об Украине, Владимире Зеленском, войне и коррупции. В частности, он заявил, что украинская сторона "тянет с мирным урегулированием" и теряет каждый день.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что заявил Песков?
По мнению пропагандиста, ситуация в Украине "постоянно ухудшается – и на фронте, и во власти.
Песков заявил, что огромное количество игроков сейчас давит на Зеленского и это является одной из причин того, что "он не справляется с кризисом".
У него было много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали назад. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и САП. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков,
– "размышлял" Песков в интервью росСМИ.
Он также добавил, что спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала в энергетике нельзя, а в Европе и США на этом фоне "сейчас больше вопросов, чем ответов".
"Это расшатывает политическую систему Украины во все стороны", – заявил приспешник Путина.
Ранее коррупцию в Украине комментировал Путин
20 ноября российский диктатор Путин прокомментировал коррупционный скандал с бизнесменом Миндичем. Он заявил, что "представители киевского режима сидят на золотых горшках" и "не думают о судьбе Украины и солдат".
Кроме того, Путин обвинил Зеленского в удержании власти ради личного обогащения. И вообще диктатор считает политическое руководство Украины "преступной группировкой, которая узурпировала власть".