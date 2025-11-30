"Тягне з миром", "кожен день втрачений": низка нісенітниць про Україну і Зеленського від Пєскова
- Дмитро Пєсков звинуватив Україну у затягуванні мирного врегулювання та заявив, що ситуація в країні погіршується.
- Пєсков також вказав на тиск на президента Зеленського та вважає, що корупційний скандал в енергетиці може дестабілізувати політичну систему України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков, ще не розібравшись зз проблемами Росії, взявся робити гучні заяви про Україну, Володимира Зеленського, війну та корупцію. Зокрема, він заявив, що українська сторона "тягне з мирним врегулюванням" і втрачає кожен день.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Пєсков назвав дату, коли Путін зустрінеться з Віткоффом
Що заявив Пєсков?
На думку пропагандиста, ситуація в Україні "постійно погіршується – і на фронті, й у владі.
Пєсков заявив, що величезна кількість гравців зараз тисне на Зеленського та це є однією з причин того, що "він не справляється з кризою".
У нього було багато помилок політичних, коли приймалися законопроєкти, потім відкочували назад. У них свої взаємини із західниками, які так чи інакше контролюють НАБУ та САП. Звичайно ж, зараз, коли йде тенденція до виходу на мирне врегулювання, там дуже багато гравців,
– "роздумував" Пєсков в інтерв'ю росЗМІ.
Він також додав, що спрогнозувати майбутню ситуацію в Києві через корупційний скандал в енергетиці не можна, а у Європі та США на цьому фоні "зараз більше запитань, ніж відповідей".
"Це розхитає політичну систему України в усі сторони", – заявив посіпака Путіна.
Раніше корупцію в Україні коментував Путін
20 листопада російський диктатор Путін прокоментував корупційний скандал з бізнесменом Міндічем. Він заявив, що "представники київського режиму сидять на золотих горщиках" і "не думають про долю України та солдатів".
Окрім того, Путін звинуватив Зеленського в утриманні влади заради особистого збагачення. Та й загалом диктатор вважає політичне керівництво України "злочинним угрупуванням, яке узурпувало владу".