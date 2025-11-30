Речник Кремля Дмитро Пєсков, ще не розібравшись зз проблемами Росії, взявся робити гучні заяви про Україну, Володимира Зеленського, війну та корупцію. Зокрема, він заявив, що українська сторона "тягне з мирним врегулюванням" і втрачає кожен день.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Пєсков назвав дату, коли Путін зустрінеться з Віткоффом

Що заявив Пєсков?

На думку пропагандиста, ситуація в Україні "постійно погіршується – і на фронті, й у владі.

Пєсков заявив, що величезна кількість гравців зараз тисне на Зеленського та це є однією з причин того, що "він не справляється з кризою".

У нього було багато помилок політичних, коли приймалися законопроєкти, потім відкочували назад. У них свої взаємини із західниками, які так чи інакше контролюють НАБУ та САП. Звичайно ж, зараз, коли йде тенденція до виходу на мирне врегулювання, там дуже багато гравців,

– "роздумував" Пєсков в інтерв'ю росЗМІ.

Він також додав, що спрогнозувати майбутню ситуацію в Києві через корупційний скандал в енергетиці не можна, а у Європі та США на цьому фоні "зараз більше запитань, ніж відповідей".

"Це розхитає політичну систему України в усі сторони", – заявив посіпака Путіна.

Раніше корупцію в Україні коментував Путін