Крепкое здоровье, повышение зарплат и пенсий: украинцы назвали свою главную мечту

Более половины украинцев, 58% , своей главной мечтой считают крепкое здоровье. В то же время 41% больше всего хочет получить повышение заработной платы или пенсии.

Мечта иметь детей и внуков – на третьем месте. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".

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О чем мечтают украинцы

Крепкое здоровье – 58%;

Повышение зарплаты, пенсии – 41%;

Дети, внуки – 40%;

Путешествия – 17%;

Большой дом, квартира – 16%;

Счастливая любовь – 14%;

Собственное дело – 12%;

Карьерный рост – 10%;

Переезд за границу – 4%.

Иметь хорошее физическое состояние – приоритетное желание почти для всех опрошенных, независимо от возраста и пола.

В социологической группе "Рейтинг" отметили, что стереотип будто рождение детей важнее для женщин – не подтвердился. Согласно результатам исследования, иметь детей и внуков хотят одинаково представители обоих полов.

Зато о счастливой любви мечтают больше мужчины, чем женщины. Например, в возрасте 25 – 40 лет из женщин лишь 14% назвали это своей мечтой. Среди мужчин таких – 22 – 24%. Интересно, что после 60 лет каждый десятый мужчина еще мечтает о своей второй половинке. Среди женщин этой возрастной группы почти никто не назвал такой вариант.



Украинцы назвали главные мечты / Социологический опрос группы "Рейтинг"

Что известно об опросе