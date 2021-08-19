Крепкое здоровье, повышение зарплат и пенсий: украинцы назвали свою главную мечту
Источник:"Рейтинг"
Более половины украинцев, 58% , своей главной мечтой считают крепкое здоровье. В то же время 41% больше всего хочет получить повышение заработной платы или пенсии.
Мечта иметь детей и внуков – на третьем месте. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".
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О чем мечтают украинцы
- Крепкое здоровье – 58%;
- Повышение зарплаты, пенсии – 41%;
- Дети, внуки – 40%;
- Путешествия – 17%;
- Большой дом, квартира – 16%;
- Счастливая любовь – 14%;
- Собственное дело – 12%;
- Карьерный рост – 10%;
- Переезд за границу – 4%.
Иметь хорошее физическое состояние – приоритетное желание почти для всех опрошенных, независимо от возраста и пола.
В социологической группе "Рейтинг" отметили, что стереотип будто рождение детей важнее для женщин – не подтвердился. Согласно результатам исследования, иметь детей и внуков хотят одинаково представители обоих полов.
Зато о счастливой любви мечтают больше мужчины, чем женщины. Например, в возрасте 25 – 40 лет из женщин лишь 14% назвали это своей мечтой. Среди мужчин таких – 22 – 24%. Интересно, что после 60 лет каждый десятый мужчина еще мечтает о своей второй половинке. Среди женщин этой возрастной группы почти никто не назвал такой вариант.
Украинцы назвали главные мечты / Социологический опрос группы "Рейтинг"
Что известно об опросе
- Социологическая группа "Рейтинг" в течение 20 июля – 9 августа 2021 года провела исследование к 30-летию Независимости Украины.
- К опросу присоединились 20 тысяч респондентов в возрасте от 16 лет. Исследование проводилось во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Метод проведения – CATI. То есть телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.