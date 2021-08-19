Оказалось, что 51% опрошенных поддерживает идею восстановления смертной казни в Украине, 45% – против этого. Соответствующие данные вытекают из недавно проведенного опроса.

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Отношение украинцев к смертной казни

Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).

Насчет территориального распределения, то поддержку смертной казни больше проявляют жители Юга и Центра Украины. Меньше всего – киевляне и жители Галичины.

В возрастном соотношении отношение к суровому наказанию неоднозначное. Люди, выросшие во времена Независимости, высказываются "против". Старшие же люди, особенно те, кому за 60 лет, преимущественно выступают "за". Таких 57% опрошенных.

Относительно гендерного распределения, то отношение примерно одинаковое: 55% мужчин и 49% женщин выступают за восстановление смертной казни. Соответственно 42% и 47% – против.

Відновлення смертної кари
Отношение украинцев к восстановлению смертной казни / Скриншот

Почему в Украине отменили смертную казнь

Источник: Википедия

  • В Украине мораторий на смертные приговоры впервые начал действовать в 1995 году. Впоследствии на несколько месяцев его прекратили, продолжая выполнять строгие способы наказания.
  • В конце концов в 1997 году их окончательно отменили. С тех пор в Украине никого не убивали, законодательно наказывая за преступления.
  • Отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы.
  • 29 декабря 1999 года Конституционный Суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению.
  • Видом смертной казни, который применялся ранее в новейшей Украине, всегда был расстрел. Так же, как и во всех других постсоветских государствах.