Оказалось, что 51% опрошенных поддерживает идею восстановления смертной казни в Украине, 45% – против этого. Соответствующие данные вытекают из недавно проведенного опроса.

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Отношение украинцев к смертной казни

Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).

Насчет территориального распределения, то поддержку смертной казни больше проявляют жители Юга и Центра Украины. Меньше всего – киевляне и жители Галичины.

В возрастном соотношении отношение к суровому наказанию неоднозначное. Люди, выросшие во времена Независимости, высказываются "против". Старшие же люди, особенно те, кому за 60 лет, преимущественно выступают "за". Таких 57% опрошенных.

Относительно гендерного распределения, то отношение примерно одинаковое: 55% мужчин и 49% женщин выступают за восстановление смертной казни. Соответственно 42% и 47% – против.



Отношение украинцев к восстановлению смертной казни / Скриншот

Что это за опрос? Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 20 июля – 9 августа 2021 года. Аудитория – население Украины в возрасте от 16 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса – телефонные интервью. В общем опросили 20 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.

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Источник: Википедия