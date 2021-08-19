Виявилося, що 51% опитаних підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні, 45% – проти цього. Відповідні дані випливають з нещодавно проведеного опитування.

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Ставлення українців до смертної кари

Найбільше підтримують це старші, бідніші, з нижчим рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, сум, байдужість і страх).

Щодо територіального розподілу, то підтримку смертної кари найбільше виявляють мешканці Півдня і Центру України. Найменше – кияни і жителі Галичини.

У віковому співвідношенні ставлення до найсуворішого покарання неоднозначне. Люди, які виросли за часів Незалежності, висловлюються "проти". Старші ж люди, особливо ті, кому за 60 років, переважно виступають "за". Таких 57% опитаних.

Щодо гендерного розподілу, то ставлення приблизно однакове: 55% чоловіків і 49% жінок виступають за відновлення смертної кари. Відповідно 42% і 47% – проти.



Ставлення українців до відновлення смертної кари / Скриншот

Що це за опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 20 липня – 9 серпня 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 16 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування – телефонні інтерв'ю. Загалом опитали 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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Джерело: Вікіпедія