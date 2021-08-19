Виявилося, що 51% опитаних підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні, 45% – проти цього. Відповідні дані випливають з нещодавно проведеного опитування.
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Ставлення українців до смертної кари
Найбільше підтримують це старші, бідніші, з нижчим рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, сум, байдужість і страх).
Щодо територіального розподілу, то підтримку смертної кари найбільше виявляють мешканці Півдня і Центру України. Найменше – кияни і жителі Галичини.
У віковому співвідношенні ставлення до найсуворішого покарання неоднозначне. Люди, які виросли за часів Незалежності, висловлюються "проти". Старші ж люди, особливо ті, кому за 60 років, переважно виступають "за". Таких 57% опитаних.
Щодо гендерного розподілу, то ставлення приблизно однакове: 55% чоловіків і 49% жінок виступають за відновлення смертної кари. Відповідно 42% і 47% – проти.
Ставлення українців до відновлення смертної кари / Скриншот
Чому в Україні скасували смертну кару
Джерело: Вікіпедія
- В Україні мораторій на смертні вироки уперше почав діяти в 1995 році. Згодом на декілька місяців його припинили, продовжуючи виконувати найсуворіші способи покарання.
- Зрештою у 1997 їх остаточно скасували. Відтоді в Україні нікого не вбивали, законодавчо караючи за злочин.
- Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи.
- 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення.
- Видом смертної кари, який застосовувався раніше в новітній Україні, завжди був розстріл. Так само, як і в усіх інших пострадянських державах.