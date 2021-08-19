О том, как с 1991 года менялись зарплата и курс, на сколько уменьшилась численность населения, о количестве президентов и членах правительства, победах на Евровидение и медалях на Олимпиаде читайте в материале.

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Заработная плата

Источник: Википедия

Начиная с 1991 года, украинцы получали зарплату в карбованцах. Гривну официально ввели в обращение лишь в сентябре 1996 года. Тогда минимальная заплата составляла 15 гривен, а средняя – 125,23 гривны или же 68,45 доллара.

С июля 2000 года работодатели были обязаны платить работникам не менее 118 гривен, средняя же заработная плата достигла 231,04 гривны, в то же время в долларовом эквиваленте уменьшившись до 42,47 доллара.

За следующие 4 года минимальная зарплата выросла в два раза и в 2004 году составила 237 гривен, тогда средняя была 590,53 гривны или 11,02 доллара.

С декабря 2008 года минималку повысили до 605 гривен, в среднем же украинцы зарабатывали 1 808,92 гривны в месяц или 343 доллары.

До декабря 2012 года минимальная заработная плата достигла 1 134 гривен, а средняя – 3 031,92 гривны или 379,42 доллара, а по состоянию на декабрь 2016 года – 1 600 да 5 187,33 гривны или 203,02 доллара соответственно.

С 1 января 2020 года гарантированный минимум составлял 4 723 гривен, а с 1 сентября – 5 000 гривен. В среднем украинцы в том году ежемесячно получали 11 596,60 гривны или 430,21 доллара. В соотношении к американской валюте это – максимум за все годы независимости.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 000 гривен.

То есть за годы независимости минимальная зарплата выросла в 400 раз, однако и базовые товары и услуги стали значительно дороже.

Интересно! По информации Госстата, в 1996 году 100 гривен было достаточно, чтобы купить почти годовой запас хлеба, ведь этих денег хватало на 313 полукилограммовых хлебов. Теперь же 100 гривен хватит разве что на неделю – 6 буханок по ценам.

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Курс доллара

Источник: Минфин

С начала внедрения гривна была достаточно крепкой валютой – ее официальный курс к доллару составлял 1,8 гривны. Однако украинские деньги пережили несколько серьезных девальваций – в 1998, 2008 и 2014 годах.

В 1998 году гривна начала обесцениваться, к 1999 году упала почти в 3 раза, тогда курс стал примерно 5 гривен за доллар и оставался на этом уровне почти 10 лет.

В 2008 году мир охватил мощный финансовый кризис, затронул он и Украину. В конце года курс упал с 5,05 до 8 гривен за доллар. Далее ситуация вновь стабилизировалась вплоть до критического для Украины 2014 года.

После бегства президента Виктора Януковича и политической нестабильности гривна снова начала сдавать позиции. До конца года за доллар нужно было выложить 15 – 16 гривен.

В феврале 2015 года Национальный банк перешел к формированию плавающего курса, отказавшись от политики фиксированного курса. В конце месяца гривна упала до исторического минимума – доллар стоил более 30 гривен.

Со временем нацвалюта укрепилась. В течение последних лет доллар то дорожает, то дешевеет, однако резких скачков уже не было. Правда, в 2019 году произошло неожиданное укрепление гривны, среднегодовой курс к доллару составлял 24.

В кризисный из-за пандемии коронавируса 2020 год гривна обесценилась, однако не столь катастрофично, как ожидали эксперты. В январе 1 единица американской валюты стоила 23,5 гривны, в декабре – 28,5 гривни. Именно в последние два месяца года цена достигла своего пика.

В первый день 2021 года доллар можно было купить за 28,27 гривны. С тех пор валюта то дешевеет, то дорожает, однако наличествует тенденция к укреплению гривны.

К теме! В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны.

Демографическая ситуация

Источник: Госстат

Сейчас в Украине проживает примерно на 10 миллионов меньше людей, чем было в первые годы независимости. К этому привели многие факторы: спад рождаемости, старение населения, ухудшение здоровья нации, экономическая нестабильность в стране, миграционные процессы.

Наибольшее количество населения в Украине зафиксировали в 1993 году – 51,87 миллиона человек.

По оценке Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января 2021 года численность имеющегося населения с учетом временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, но без Крыма, обновила исторический минимум за годы независимости и составила 41,42 миллиона человек:

мужчины – 19,2 миллиона (46,3%),

женщины – 22,22 миллиона (53,7%).

Средний возраст украинца (представители обоих полов) – 42,1 года, мужчин – 39,2 года, женщин – 42,1 года.

Справка. По информации Минюста, в течение последних 30 лет на свет появилось 13 миллионов 649 тысяч граждан Украины. За годы независимости органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали более 9 миллионов 812 тысяч новых семей.

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Украинские президенты

Сейчас государство возглавляет уже 6 президент.

Первым главой независимой Украины был Леонид Кравчук . На посту президента он находился с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.

. На посту президента он находился с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Далее высшую государственную должность занял Леонид Кучма. Он оставался президентом в течение 2 каденций – до 23 января 2005 года.

После этого украинским лидером на следующие 5 лет – до 25 февраля 2010 года – стал Виктор Ющенко. Он пришел к власти в результате событий на Майдане, которые назвали Оранжевой революцией. Тогда удалось защитить страну от движения к Москве.

Однако впоследствии пророссийские силы таки добрались до самых высоких государственных должностей. Страну возглавил Виктор Янукович. Украинский народ решительно выступил против него и отказа от европейского направления развития. В итоге политик сбежал из страны 22 февраля 2014 года. После страну временно возглавил Александр Турчинов.

Пятым главой государства был Петр Порошенко – до 20 мая 2019 года.

Его на посту заменил Владимир Зеленский, который остается действующим главой страны.

Первый президент независимой Украины Кравчук приносит присягу / Фото Википедия

Присяга Владимира Зеленского / Пресс-служба Офиса Президента

Интересно! Зеленский является самым молодым президентом страны, должность он занял в возрасте 41 года, а самым старшим при вступлении на пост лидера государства был Виктор Янукович – ему было 59 лет.



Возраст каждого из президентов Украины при вступлении в должность / инфографика 24 канала

Созывы Верховной Рады

Источник: Верховна Рада

В Украине заседает и исполняет законотворческую функцию Верховная Рада 9-го созыва.

Из восьми предыдущих созывов парламента лишь половина отработала положенный по закону срок – второго, третьего, четвертого и шестого созывов. Первый проработал 4 года, пятый – 1,5 года, Седьмой – 2 года, Восьмой – немного не дотянул до 5 лет.

До оккупации Крымского полуострова Россией народных депутатов было 450, после – 423.

В течение работы первого созыва парламента поменялось 3 спикера, в других созывах – в основном по 2. Дважды председателем Верховной рады был Иван Плющ (первый и третий созывы), Владимир Литвин (четвертый и шестой созывы), Александр Мороз (второй и четвертый созывы).



Нардепы Рады четвертого созыва / Фото Photo UA

Состав правительства

Источник: Кабинет Министров

Количественный состав правительства за годы независимости колебался от 16 до 20, однако в последнее время остается неизменным.

Наименьшее министерств было во времена премьерства Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха – 16, больше времен Витольда Фокина, Леонида Кучмы и Ефима Звягильского – 20. В Кабмине Дениса Шмыгаля 19 министерств, как было и у Алексея Гончарука, Владимира Гройсмана и многих других премьеров.

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Два Майдана

Дважды украинцы выходили на Майдан, протестуя против действующей политической ситуации в стране. Оба раза это происходило в ноябре. Майданы в итоге перерастали в серию массовых акций.

В 2004 году протесты против фальсификации второго тура президентских выборов привели на пост главы государства Виктора Ющенко. В 2014 году требования активистов менялись во время протеста: в итоге Украина не только подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но и сменила своего президента.

Оранжевая революция, а именно так назвали события 2004 года, была мирной, тогда не пострадал ни один человек, здание или даже автомобиль. Однако в 2013 году, при Революции Достоинства эту историю, к сожалению, не удалось повторить. Тогдашняя власть перешла черту и начала направлять оружие в сторону своего народа. Зимой 2013 – 2014 годов за Украину отдали жизни около 100 Героев, которых назвали Небесной Сотней.

Пророссийскую власть удалось свергнуть, прошли демократические выборы. Однако восточный сосед не выдержал успехов Украины и "запустил лапы" на украинские земли, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе.



Оранжевая революция / Фото "Галинфо"

Революция Достоинства / Фото Liveam.tv

Неутешительные данные! В ООН по запросу "Радио Свобода" подсчитали, что с апреля 2014 года до конца июня 2021 года 42 – 44 тысячи человек стали жертвами боевых действий на Донбассе. Из них примерно 13,2 – 13,4 тысячи человек погибли. Речь идет о более 3,4 тысячах гражданских людей, примерно 4,2 тысячах украинских военных и 5,8 тысячах боевиков. Остальные получили различной степени травмы.

Отношение украинцев к НАТО

Источник: Центр Разумкова

Результаты социологических опросов Центра Разумкова свидетельствуют, что в 2000 году 46,2% респондентов считали НАТО агрессивным блоком, в 2001 таких было 48,1%. В 2002 году ситуация ощутимо изменилась, а количество тех, кто считал Альянс агрессивной структурой сократилось до 32,6%.

Согласно данным опроса, который провела фирма Socis в июне 2002 года, 38% респондентов подтвердили свое доверие к НАТО, 34 % выразили недоверие, 28% не определились. На конкретный вопрос – о вступлении в НАТО положительно отозвались снова 38%, отрицательно – 23 %, не определились – 39%.

В июне 2006 года уже 64,4% граждан не поддерживали НАТО. Рост числа противников вступления в Альянс происходил вследствие определения тех, кто ранее колебался с выбором.

В 2009 году только 17,4% украинцев были за присоединение к Альянсу, 59,9% – против. В 2013 присоединиться к НАТО хотели 18% опрошенных, 67% – против. Но после начала российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в 2014 году ситуация кардинально изменилась.

В ноябре 2015 года число сторонников вступления в НАТО достигло 48%, превысив долю противников – 33%. Незначительные колебания результатов в течение следующих 5 лет (2016 – 2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки.

Сейчас, согласно последнему опросу Центра Разумкова, Украину в Альянсе видят 54% украинцев, против вступления – 31 не определились с выбором 15%.



Число сторонников альянса выросло после 2015 года / Фото НАТО

Отношение к вступлению в ЕС

Источник: Центр Разумкова

Согласно результатам опросов, начиная с 2002 года (именно тогда социологи начали проводить исследования на эту тематику) количество сторонников евроинтеграции постоянно преобладала над ее противниками. В то же время поддержка проевропейского курса то росла, то падала.

Самым низким был показатель в сентябре 2005 года – 40,1%, наиболее активно вступление в ЕС поддерживали в ноябре 2020 года – 65,1% опрошенных.

Отдельные опросы в 2005, 2009 и 2012 годах фиксировали почти одинаковое количество сторонников и противников вступления в ЕС, хотя первых всегда было больше.

После Революции Достоинства в украинском обществе сформировалось четкое проевропейское большинство – более 50%.

В последние же полтора года произошел новый статистически важный рост поддержки вступления в ЕС. По состоянию на март 2021 года 58,8% украинцев считают, что стране следует присоединиться к рядам Евросоюза, в то же время 26,4% убеждены, что туда не нужно вступать.

Общение на украинском языке

За 30 лет независимости, по данным исследований Института социологии НАНУ, количество тех, кто общается дома на украинском, выросла, но не слишком ощутимо – на 14%. В 1992 году таких было 36,8%, в 2020 году – 50,8%.

В то же время количество тех, кто общается в семье на русском, почти не изменилось: 29% и 27,6% соответственно.

Однако в быту украинского языка стало больше – благодаря переходу двуязычных семей исключительно на государственный. Если в 1992 году или на одном, или другом языке – в зависимости от обстоятельств – разговаривала треть украинцев, то теперь — 21,3%.

Кроме того, изменилось восприятие гражданами Украины украинского языка как родного. В 1992 году 62% жителей страны назвали таковой украинскую, а в 2020 году – 77,3 %.



Как постепенно перейти на украинский язык / инфографика 24 канала

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Две победы на Евровидении

Источник: Википедия

Украина является единственной страной на Евровидении, которая каждый раз выступала в финале на протяжении всех лет участия в конкурсе.

Дебютировала страна на песенном конкурсе в 2003 году. Ее представил певец Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Тогда исполнитель занял 14 строчку.

Уже в следующем, 2004 году Руслана Лыжичко с песней Wild Dances разорвала сцену в Стамбуле и принесла Украине победу и право на проведение юбилейного 50-го песенного конкурса Евровидение.



Кадр из выступления Русланы на Евровидении / официальный сайт Русланы

В 2016 году был еще один триумф Украины. Тогда Джамала с песней "1944" обеспечила стране вторую победу.



Джамала реагирует на победу / Фото ТаблоID

Кроме того, украинские исполнители дважды занимали 2 место – Верка Сердючка с песней "Dancing lasha tumbai " и Ани Лорак (после начала войны на Востоке стала на сторону оккупанта) с Shady lady, а также один раз 3 – Злата Огневич с песней Gravity.

В 2021 году украинская группа Go_A с песней Шум занял 5 место, вызвав настоящий фурор в мировых чартах. Песня на украинском языке стала популярной по всему миру.

Go_A вошла в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube. Всего за месяц SHUM покорила мировые чарты Spotify и iTunes и заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.

А еще композиция – первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг Billboard 200.

Участие в Олимпиадах

Источник: Национальный олимпийский комитет

В 1994 году Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх отдельной командой. С тех пор ее спортсмены соревнуются во всех летних и зимних Олимпийских играх.

В целом на всех летних Олимпиадах Украина получила 139 медалей: 35 золотых, 36 – серебряных и 68 – бронзовых. На зимних Олимпийских играх за годы независимости удалось завоевать 3 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

По количеству медалей самыми успешными были Олимпиады в Антанте в 1996 году – 23 медали, Сиднее в 2000 году – тоже 23. По месту в общем рейтинге Украина достигла наивысшей позиции в Антанте – 9, худшим является результат Олимпиады-2020 в Токио – 44 место.



На Олимпиаде в Токио Украина получила 13 медалей и заняла 44 место / Фото "Чемпион"

Важно! Украина также принимала участие в 6 летних и 5 зимних Паралимпийских играх. Впервые страна выступала на Играх в 1996 году и с тех пор не пропустила ни одной Паралимпиады. За свою историю завоевала в общем 464 медали (374 на летних и 90 на зимних).

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Золотой мяч

В 2004 году форвард "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в футбольной Европе – Золотого мяча. За украинца отдали голоса 40 из 52 респондентов, 27 из них поставили Андрея на первое место. В результате Шевченко получил победные 175 баллов.

Ранее обладателями Золотого мяча становились Олег Блохин и Игорь Беланов, однако это было еще до провозглашения независимости.

Чемпионы по боксу

Источник: официальный сайт братьев Кличко

За 30 лет независимости у Украины было 12 чемпионов мира в профессиональном боксе. Однако самый весомый вклад сделали братья Кличко – Виталий и Владимир. Именно с их именами, кроме Андрея Шевченко, Украина до сих пор ассоциируется у многих иностранцев.

Оба успешно дебютировали в профессиональном боксе в ноябре 1996 года в Германии. Виталий выиграл 27 боев подряд, а Владимир – 24. Кличко-старший имеет уникальный рекорд из 27 подряд выигранных поединков досрочно.

Виталий один из немногих боксеров, который никогда не был даже в нокдаунах несмотря на два поражения техническим решением. Бой за титул WBC с Ленноксом Льюисом в 2003 году навсегда войдет в классику мирового бокса.

Украинский боксер владел титулами чемпиона мира WBO и WBC. По версии WBC за украинцем закреплен статус "вечного чемпиона".

Кличко-младший потерпел 5 поражений и после каждой неудачи в украинца переставали верить. Однако он возвращался еще сильнее и одерживал победы.

Владимир сумел собрать титулы WBA, WBO, IBF. Он стал рекордсменом по количеству проигравших соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе – 23.

Кличко стали первым братьями-боксерами, которые одновременно удерживали все самые престижные титулы чемпиона мира.



Братья Кличко / Фото Википедии

В материале описана лишь часть важных событий Украины за годы независимости. Верим, что скоро этот список дополнит еще одно, но мощное и окончательное достижение – изгнание оккупантов с украинских земель и возвращение Крыма и части Донбасса.